MÉS demana la compareixença urgent de la consellera Estarellas pel requisit del català a la funció pública

MÉS per Mallorca ha registrat la petició de compareixença per urgència davant la comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de la consellera de Presidència i Administracions Públiques del Govern, Antònia Maria Estarellas, perquè expliqui els plans de l’executiu respecte el manteniment del requisit del català a la funció pública davant la nova petició de l'extrema dreta d’eliminar-lo, atacant els drets lingüístics i la llengua pròpia. El partit ecosobiranista avisa el Govern de Prohens que emprarà tots els mecanismes socials, polítics i judicials que tengui a l’abast per a «fer front a qualsevol atac a la llengua catalana, com ja va fer amb el Decret llei que elimina els drets lingüístics a la sanitat».

«Si amb la darrera confrontació amb VOX el PP va acabar claudicant amb la segregació lingüística a les aules, què està disposat a cedir ara amb relació als drets lingüístics a qualsevol àmbit de l’administració?», ha plantejat el portaveu dels ecosobiranistes, Lluís Apesteguia. En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que el PP ja ha atacat els drets lingüístics a la sanitat, pressupostada la segregació lingüística a les aules i, el novembre de 2023, va votar a favor d’una moció de l’extrema dreta per a no només eliminar el requisit del català a la funció pública, sinó també el mèrit.

Així, davant la nova petició de l’extrema dreta per a eliminar el català de la funció pública, MÉS per Mallorca ha registrat la petició de compareixença urgent davant la comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de la consellera de Presidència i Administracions Públiques del Govern, Antònia Maria Estarellas. «Què farà ara el Govern de Prohens davant el nou envit contra el català de l’extrema dreta? Continuarà atacant la llengua pròpia i els drets lingüístics? La consellera de Presidència ha de donar explicacions», ha defensat.

Així mateix, Apestegiua ha avisat el Govern de Prohens que, «de la mateixa manera com hem presentat un recurs d’inconstitucionalitat contra la retallada de drets lingüístics a l’àmbit sanitari, MÉS per Mallorca també plantarem cara si el PP accepta l’eliminació del requisit i del mèrit del coneixement de la llengua pròpia a la funció pública», ha anunciat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

«En lloc d’estar ocupats en eliminar els drets lingüístics, el Govern de Prohens hauria d’estar ocupat en com assegurar-los i fer-los efectius en qualsevol àmbit i amb normalitat», ha defensat Apesteguia.