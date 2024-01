Més de 2.700 famílies han percebut la renda social garantida el mes de desembre

Un total de 2.753 famílies de les Balears varen rebre la renda social garantida (RESOGA) el mes de desembre front de les 3.387 que la percebien el mes de gener del 2023. Aquesta tendència a la baixa va tenir el punt d’inflexió entre els mesos de juny i juliol, quan es va produir una davallada de prop del 16 %. Aquesta reducció inusual va desencadenar la sol·licitud d’una auditoria, en paraules de la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, «per conèixer com es desenvolupava la gestió d’aquesta prestació i que s’arribi a totes les persones que vertaderament ho necessiten».

Mentre s’esperen els resultats de l’auditoria, que, «donada la seva complexitat, es pot demorar diversos mesos», ha dit Cirer, «s’han detectat alguns punts per millorar la gestió d’aquesta prestació». Segons ha explicat la consellera, l’article 32 de la Llei estipula que s’han de revisar d’ofici els expedients de RESOGA de manera anual per validar que es mantenen els requisits de concessió d’aquesta prestació. Revisions que, segons ha aclarit la consellera, «no entenem per quin motiu no s’estaven duent a terme». A més, ha especificat que «és responsabilitat de l’Administració fer una gestió escrupolosa dels recursos públics, especialment d’aquells que van destinats a pal·liar les necessitats vitals bàsiques de les persones».

En aquest mateix sentit, ha volgut referir-se al desenvolupament d’una aplicació que permet l’encreuament de dades amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i que ja es va començar a aplicar a finals del mes de juny. «Aquest encreuament d’informació entre administracions ens permet detectar quines persones estan d’alta a la Seguretat Social, és a dir, amb un contracte laboral que les inhabilita com a perceptors d’aquesta prestació», ha dit la consellera. Així, Cirer ha anunciat que s’ha detectat que un 20 % de persones rebien la prestació d’una manera irregular, un fet que «genera una greu distorsió per a l’Administració, desvirtua el sentit de la prestació i causa un perjudici a altres possibles beneficiaris».

Per corregir aquesta situació, la consellera de Famílies i Afers Socials ha anunciat diverses mesures, entre les quals hi ha:

Reestructurar l’equip de prestacions, perquè hi hagi un equip que es dediqui a desenvolupar les revisions dels expedients pertinents per evitar pagaments indeguts.

Executar sistemàticament l’encreuament de les dades dels perceptors amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Reactivar la Comissió Tècnica de la renda social garantida prevista en la Llei (art. 37).

Continuar treballant amb els serveis d’auditoria i seguir les seves instruccions davant les situacions que es puguin produir eventualment derivades de la revisió dels expedients.

Renda social garantida

S’ha de recordar que la RESOGA és una prestació destinada a pal·liar les situacions de vulnerabilitat social derivada de la mancança de recursos econòmics de les persones, famílies o altres nuclis de convivència. La RESOGA es va iniciar l’any 2016 i actualment està regulada per la Llei 4/2023, de 27 de febrer, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears. Aquesta norma preveu que es puguin beneficiar d’aquest ajut, que no té una limitació temporal, totes les persones que compleixin els requisits següents:

a) Persones d’almenys 23 anys i menors de 65, soles o integrants d’una unitat de convivència.

b) Persones de més de 65 anys que no compleixin els requisits per ser beneficiàries de cap pensió contributiva o no contributiva, soles o com a membres d’una unitat de convivència.

c) Persones d’entre 18 anys i 22 anys que tenguin menors o persones amb discapacitat al seu càrrec, les dones víctimes de violència masclista o víctimes de tràfic.

d) Persones d’entre 18 anys i 22 anys que hagin estat sotmeses a mesures administratives de tutela o guarda del sistema de protecció de menors d’administracions públiques de les Illes Balears i que siguin perceptores de l’ingrés mínim vital.