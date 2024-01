Cisma, també, a VOX a Menorca

L'organització neofeixista VOX surt a una brega per setmana. Ara el conflicte s'ha desfermat a Menorca després que la presidenta del partit ultra a les Balears, Patricia de las Heras, hagi desautoritzat la consellera del Consell de Menorca, Maite de Medrano.

De las Heras va tancat el grup de Whatsapp amb els afiliats del partit a Menorca, a causa de les crítiques constants que rebia i l'ha convertit en un canal unidireccional: «no és el lloc ni el mitjà per baralles ni res per l'estil, és un grup creat per fer equip, no al contrari», ha assenyalat.

D'altra banda, la presidenta de VOX a les Balears ha destacat que «VOX no és el lloc indicat perquè alguns es desfoguin o per a donar sortida a les seves necessitats de ser importants».

«Aquí els personalismes sobren, qui vulgui remar en la direcció correcta, que és la de preocupar-nos i ocupar-nos pels espanyols que viuen a les Balears, té les portes obertes, i qui vulgui crear discòrdia, cercar problemes i generar conflictes, pot sortir per la porta», ha declarat.