Armengol: «Hi ha una dreta entregada a l'extrema dreta»

La presidenta del Congrés i secretària general del PSIB-PSOE,Francina Armengol, ha reconegut que 2023 ha estat un any «complex, difícil i amb moments durs per a molts socialistes» de les Balears, on existeix «una dreta entregada als postulats de l'extrema dreta».

Així s'ha expressat Armengol en el marc de la copa de cap d'any celebrada aquest dimecres en la seu del PSIB, a Palma, on ha destacat, amb tot, moments «molt bons», aconseguint el 23 de juliol «frenar a l'extrema dreta i dreta extrem» perquè no poguessin governar a l'Estat.

Per altra banda, ha lamentat «l'absoluta desgràcia de tenir governs en aquesta terra que es deixen ajudar poc» i ha considerat, en el cas de les Balears, que existeix una «falta absoluta de gestió que influeix en el dia a dia de la ciutadania».

Així, Armengl ha reivindicat que «la llengua no es toca» i ha promès que la seva formació seguirà defensant els drets socials, perquè el PSOE és un «partit coherent».