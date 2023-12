Catalina Cladera (PSOE): «El Govern espanyol ha estat el salvavides de la incompetència pressupostària de Galmés»

La portaveu del PSIB-PSOE al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha assenyalat la «deslleialtat política de Llorenç Galmés», que critica constantment la gestió del president espanyol Pedro Sánchez, però que han d'admetre que els ha arreglat el desquadrament dels comptes del pressupost del Consell de Mallorca 2024: «Ha estat el Govern de Pedro Sánchez qui ha hagut de sortir al rescat de la incompetència pressupostària del Sr. Galmés i tot el seu equip PP-VOX al Consell».

Cladera creu que «ha quedat ben demostrat que el Pressupost de PP-VOX tenia els ingressos i les despeses que no casaven, i això és un incompliment flagrant de la Llei d'Hisendes Locals». La resposta a la seva reclamació diu que aquest desquadrament dels comptes, «inadmissible en una institució del calat del Consell de Mallorca», es podrà solucionar amb l'increment de l'aportació de l'Estat a la institució insular. Per tant, segons Cladera, «el desquadrament existia en el moment de l'aprovació inicial del pressupost en el ple extraordinari del Consell del passat 23 de novembre».

En conseqüència, segons Cladera, «és Sánchez qui salva els pressupostos a Galmés, després que el seu mateix company del Govern, Antoni Costa, l'hagués deixat tirat». En efecte, la primera proposta d'assignació del GOIB al Consell de Mallorca era d'un increment del 7% respecte a l'aportació de 2023. En canvi, dies més tard, l'aportació real només s'incrementà un 5%, i això va fer aparèixer un desquadrament als comptes del Consell, que «no es va voler arreglar abans del ple d'aprovació inicial». «Una nova demostració del poc pes polític de Galmés davant dels seus mateixos companys del partit al Govern», ha dit la portaveu.

Cladera creu que «el president Sánchez demostra molta més lleialtat institucional cap al Consell de Mallorca que qualsevol dels integrants de PP-VOX, que es dediquen dia si i dia també a insultar i menystenir el president del Govern, i deixen sense condemna els atacs diaris a les seus del PSOE a tot l'Estat».

El ple extraordinari del pròxim dia 27 de desembre haurà d'aprovar un pressupost de 2024 d'acord amb la llei, quadrant ingressos i despeses. «No sabem com ho pensen fer, però és evident que el pressupost ha de quadrar; encara estam esperant que la consellera d'Hisenda, la Sra. Bonet ens expliqui clarament com ho pensen fer, i si d'una vegada presentaran un pressupost legal», ha dit Cladera.

«Ens han d'aclarir moltes coses, encara», ha dit la portaveu socialista, que es pregunta com afectaranles assignacions dels Consells Insulars els canvis que s'han fet als ingressos i les despeses del pressupost del Govern de les Illes Balears, després que la quantificació de les esmenes introduïdes per «la baixada de pantalons del PP davant de VOX, ens hagi costat 120 milions d'euros», entre els quals els 70 milions menys d'ingressos per la renúncia a gran part de la recaptació de l'Impost de Patrimoni per les rendes de fins a 3 milions d'euros, o la consignació de 20 milions d'euros per impulsar la segregació lingüística dels alumnes a les aules de l'educació pública. «No permetrem que aquest joc del 'trile' entre PP i VOX afecti ni un sol euro dels ciutadans de Mallorca», ha sentenciat Cladera.