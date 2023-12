VOX fa 'llum de gas' a Prohens, l'oposició li fa l'ullet, però ella s'aferra als neofeixistes

Els primers mesos de governs de dretes han estat autènticament demencials. VOX s'ha revelat com un soci poc fiable, inestable i cliclotímic. El seu nacionalisme espanyolista estantís i virulent és encegador i obsessiu i la manca de preparació dels seus dirigents els deixa en evidència a cada passa. De moment estan barallats tots contra tots i un dels diputats ja ha estat expulsat del grup. No serà el darrer.

El PP tampoc va sobrat de talent i sembla com si no haguessin digerit la derrota a les eleccions espanyoles (que són les que els motiven de veritat) i deambulen sense rumb conegut i més aviat desnortats.

La relació entre els socis de dreta i ultradreta recorda la pel·lícula 'Fugitius' (1958) dirigida i produïda per Stanley Kramer i protagonitzada per Tony Curtis y Sidney Poitier.

La cirereta la posa el president del Consell de Formentera, diputat al Parlament i, pel que expliquen els seus socis, aprenent de corsari, que troba que dos sous que sumen més de 80.000 euros no li són suficients.

Un panorama estrambòtic. Hi ha qui recorda quan va venir el caudillín Aznar i va dir del Pacte de Progrés que governava «vaya tropa!»

Si quedàs qualque marxista li podria dir ara que «la historia ocorre dues vegades: la primera vegada com una gran tragèdia i la segona com una miserable farsa».

I arriba el debat dels pressuposts

El Govern presenta el projecte de pressuposts al Parlament i es troba que el seu suposat soci, els neofeixistes de VOX, els hi fan llum de gas (gaslighting): ara votam a favor, ara en contra, ara deim que si no entram al Govern els tombarem, ara demanam 20 milions per imposar el castellà. Ara demanam eliminar les subvencions a patronals i sindicats...

Davant el desgavell i amb els ulls com a plats els grups de l'oposició han fet una roda de premsa conjunta per estendre la mà a Prohens per negociar els pressupostos del pròxim any, en considerar la situació actual de «caos»: «No ens agrada que VOX tengui un botó nuclear».

Davant els mitjans han comparegut el portaveu del Grup Socialista en el Parlament, Iago Negueruela, i els portaveus de MÉS per Mallorca i Més per Menorca, Lluis Apesteguia i Josep Castells, així com la diputada d'Unides Podem Cristina Gómez.

«El que feim és complex per a nosaltres. Per als nostres partits, posar a disposició els nostres vots» i han afegit que és una situació que «mai havia succeït».

El Govern de Prohens, lluny de considerar l'oportunitat, s'aferra malaltissament al seu poc fiable soci: «nosaltres tenim un acord amb VOX des de juliol. El nostre soci és VOX i amb qui estam negociant els pressupostos és VOX», ha afirmat el vicepresident i conseller d'Hisenda del Govern, Antoni Costa.

Convé recordar que l'itinerari parlamentari dels pressuposts ha acumulat molt de retard com a conseqüència d'un anterior xoc amb els neofeixistes que varen votar en contra d'augmentar el sostre de despesa.

Atès que el PP té tants escons com els que sumen PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem (25), però els conservadors sumen el sí de l'exdiputat de VOX, Xisco Cardona (un nou Ricci), si Córdoba s'absté hi hauria un marge suficient d'un sol vot perquè s'aprovin els números, però si el formenterer s'alinea amb l'oposició i vota en contra, el projecte seria rebutjat.

Si la situació es manté, Prohens no arribarà als quatre anys ni prop fer-hi.

Sempre li quedarà la solució 'canyellista'.