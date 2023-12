Més per Menorca critica que el pressupost del Consell «només aposta pel sector turístic»

Més per Menorca anuncia que presentarà una bateria d'esmenes al pressupost del Consell Insular per a 2024 relacionades amb l'economia. Concretament, el partit menorquinista considera un «error» que es redueixin les partides destinades a l'agricultura, la ramaderia, l'artesania, el sector pesquer i l’agroalimentari. En total, el pressupost per a aquests sectors es redueix d'11 milions a 7,5 milions d'euros, és a dir, pateixen una retallada del 68%.

«Molt enfora de diversificar l'economia, el PP centra tots els esforços en continuar promocionant el turisme i baixar els recursos destinats als altres sectors», ha manifestat el portaveu menorquinista, Josep Juaneda, afegint que des de Més per Menorca «consideram imprescindible que les partides per l'enfortiment de l'economia de Menorca augmentin de forma considerable, necessitam tenir una economia diversificada i deixar de dependre només del turisme».

Fa uns mesos, Més per Menorca ja va proposar un augment del Contracte Agrari (CARB) de 900.000€ a dos milions d'euros, però el PP ho va rebutjar fent posteriorment una mínima pujada de 200.000€. En aquest sentit, per als menorquinistes «queda curta» aquesta pujada que esperen que «augmenti en els pròxims anys». A més, lamenten que les ajudes a professionals agraris també es veuen reduïdes de 155.000€ a 95.000€.

Juaneda es mostra preocupat per la gran retallada que pateix el sector ramader, fet que es tradueix en que el Consell Insular deixarà d'invertir en els dos escorxadors de l'illa i tampoc continuarà ajudant als ajuntaments amb el transport de 'sandach'.

Per altra banda, el portaveu menorquinista també veu desencertada la baixada dels ajuts al teixit empresarial que baixen 100.000€. A més, desapareixen els dos milions d'euros destinats a la promoció del comerç local, a través dels vals consum.

«És un greu error que la feina que s'ha fet durant anys per tal d'enfortir sectors econòmics que ens ajudin a no dependre tant del turisme sigui destruïda en pocs mesos pel Partit Popular», ha conclòs Josep Juaneda.