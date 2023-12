La direcció estatal del PP 'absol' Antoni Costa: «Ha estat una errada humana»

Des de la 'decapitació' de Gabriel Cañellas se sap qui comanda a la sucursal del PP a les Balears: la direcció estatal ('nacional' segons la seva pròpia terminologia).

I els qui comanden ja s'han pronunciat en relació amb el vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, que va contractar com a gerent de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació (Ibetec) a Juan Antonio Serra Ferrer... i la sentència ha estat 'absolutòria'.

La secretària general del PP espanyol, Cuca Gamarra, ha considerat que «ja s'han pres responsabilitats polítiques».

Així s'ha expressat Gamarra aquest dilluns en declaracions als mitjans de comunicació abans de participar en la reunió de la Junta Directiva Autonòmica de la formació conservadora.

«El vicepresident ha demanat, fins i tot, disculpes per un error que és humà i per no tenir tota la informació», ha declarat la dirigent espanyola qui ha conclòs que «està tot clar i resolt».

La secretària general del PP espanyol ha fet referència a la gestió de la presidenta del Govern, Marga Prohens, durant els sis mesos que porta al capdavant de l'Executiu autonòmic. A més, ha destacat que el PP va guanyar les eleccions autonòmiques a les Illes «gràcies al treball, compromís i pas ferm».