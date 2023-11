MÉS per Palma i Unides Podem presenten una Proposta d'acord a favor de Palestina

Els grups municipals de MÉS per Palma i Unides Podem a l'Ajuntament de Palma presenten conjuntament una proposta d'acord relativa al conflicte que viu Palestina.

La proposta d'acord consta de 6 punts:

1. Exigir l'alto el foc immediat i el compliment del dret internacional, incloses les prohibicions d'atac directe contra la població civil, de bombardejar hospitals, escoles, llocs de culte o camps de refugiats, i a més, d'utilitzar armament prohibit per la legislació internacional, com és el fòsfor blanc a zones poblades. Així mateix, donar suport a la intervenció de l'ONU com a força de pacificació i l'entrada d'ajuda humanitària d'urgència immediata per a la població afectada.

2. Fins que aquests fets no siguin una realitat, exigir a la UE, presidida en aquests moments per l'Estat espanyol, suspendre les relacions diplomàtiques, econòmiques, culturals, esportives, de cooperació en armament, etc., amb l'entitat sionista de l'estat israelià.

3. Exigir a Israel el compliment de totes les resolucions de Nacions Unides que no s'han complert des de 1947, segons les quals el poble palestí té dret a un estat, a un exercit propi i al retorn dels refugiats, així com acabar amb els assentaments il·legals a Cisjordània i a la pràctica d'una progressiva neteja ètnica i al règim d'apartheid als territoris ocupats i a Gaza, incloent-hi l'aturada i revisió de les detencions il·legals, anomenades administratives, sense causa ni límit de temps, tant d'infants com d'adults.

4. Donar suport als processos de rendició de comptes internacionals, incloent-hi els nous que es derivin i els ja existents davant la Cort Penal internacional, per causes d'incompliments del dret internacional.

5. Donar suport al moviment 'No en el meu Nom', que uneix a la població jueva de tot el món i que es solidaritza amb el sofriment i els drets vulnerats del poble palestí, deixant clar que no es senten representats per l'anomenat "Estat d'Israel".

6. Declarar Palma Espai Lliure d'Apartheid lsraelià, sumant-se a la iniciativa de la RESCOP (Xarxa Solidària Contra l'Ocupació de Palestina), abstenint-se de comprar i vendre productes procedents d'Israel o de les colònies israelianes construïdes ii-legalment en territori palestí, així com comprometent-se a desinvertir i promoure la desinversió a iniciatives de l'estat israelià i reclamant als organismes corresponents que apliquin les sancions necessàries.

Els dos grups municipals acompanyen la proposta d'acord d'un comunicat a través del qual expliquen i exposen els motius pels quals fan aquesta proposta.

El comunicat és el següent:

El conflicte de Palestina ens mostra avui tot l'horror que suposa una neteja ètnica sense pietat ni respecte per la vida humana i les normes més elementals, a més del dret internacional. El conflicte no va començar el 7 d'octubre, va començar amb la resolució 181 de Nacions Unides de 1948, justament el mateix any en què es va proclamar la Declaració Universal de Drets Humans.

La resolució 181, que plantejava la partició del territori de Palestina en dos Estats, un com a Israel i un altre com a Palestina, va suposar l'expulsió de la població palestina, convertits en refugiats des de fa 75 anys. Però aquesta resolució mai es va complir, com tampoc ho ha estat cap de les altres resolucions de Nacions Unides, incomplertes sistemàticament per l'Estat d'Israel amb total impunitat.

Al llarg d'aquests 75 anys, no s'ha constituit l'Estat palestí. Palestina no té reconegut el dret a la defensa ni a un exèrcit. L'anomenada Autoritat Palestina no té, de fet, competències reals sobre les terres, les carreteres, els recursos, el comerç i altres aspectes fonamentals per al desenvolupament normal d'un poble. El territori que inicialment es va reservar per constituir un estat palestí ha anat minvant fins a ser residual, gairebé inexistent. Gaza, convertida en una presó per a més de dos milions de persones, i Cisjordània, plena de colònies israelianes iI-legals, amb talls permanents de carreteres per part de l'exèrcit israelià; amb detencions arbitràries, considerades administratives i sense causa ni temps límit, fins i tot d'infants; cases destruïdes com a represàlies; un sistema d'apartheid per als palestins que treballen o encara viuen als territoris ocupats.

Ara assistim a un nou episodi de violació flagrant dels drets humans, del dret internacional i de les i més elementals normatives: bombardejos indiscriminats massius sobre població civil, atacs premeditats sobre hospitals, escoles, zones residencials d'alta densitat; talls d'aigua, electricitat i combustible; impediment de l'entrada d'ajuda humanitària crides permanents a la població a què marxi d'una determinada zona quan aquesta població no té on anar ni on refugiar—se. Quasi la meitat i de les víctimes són infants, i moltes altres són dones, gent gran malalta, fins i tot nadons a les UCls.

Aquesta neteja ètnica no s'amaga, ben al contrari; es justifiquen per part d'autoritats israelianes l'amenaça d'una bomba atòmica sobre Gaza o posicionaments racistes contra la població àrab.

Tot això està succeint davant la mirada internacional, amb la connivència dels governs i estats a escala internacional. La Unió Europea, en aquests moments presidida pel Govern d'Espanya, ha i d'actuar de forma clara i contundent per aturar aquesta massacre protegir la població civil. Fins ara i la impunitat, passivitat i tebiesa han presidit els moviments governamentals davant aquest conflicte, que contrasta amb la contundència emprada davant altres conflictes.

Aquest Ajuntament, declarat com 'Amic de la Infància' i adscrit als Drets Humans, no pot quedar impassible i inactiu davant aquest horror i sofriment.