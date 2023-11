Més per Menorca denuncia que l'equip de govern del Consell no vol posar solucions a la massificació turística

El portaveu del grup Més per Menorca al Consell Insular, Josep Juaneda, ha ofert aquest dijous una roda de premsa per a reclamar a l'equip de govern que «comenci a posar solucions a la massificació turística» i «deixi de posar pals a les rodes» als processos començats per l'anterior govern.

Juaneda ha demanat al president de la institució insular, Adolfo Vilafranca, que continuï la feina feta pel seu partit referint-se, en primer lloc, a l'aprovació de Llei Menorca Reserva de Biosfera, eina que permet al Consell Insular limitar l'entrada de vehicles, i, en segon lloc, que tengui en compte els estudis encarregats pel departament de Mobilitat, que quantifiquen la pressió de vehicles motoritzats a l'illa.

El portaveu menorquinista acusa l'equip de Vilafranca d'amagar aquests informes i posteriorment de «menysprear-los i desacreditar-los amb mentides». Juaneda ha afirmat que «aquesta és una mostra clara que el PP no vol posar solucions a la massificació turística».

«Des de Més per Menorca demanam a aquest equip de govern que es prengui seriosament l'emergència entorn de la massificació i treballi per fer efectiva la limitació de l'entrada de vehicles el pròxim estiu», ha assenyalat Josep Juaneda.