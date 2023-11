Vicenç Vidal es desmarca de Sumar i no assisteix al discurs del Borbó per a l'obertura de la XV Legislatura

El diputat de Sumar MÉS al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, no assisteix aquest dimecres a la sessió solemne d'obertura de la XV Legislatura que presideix Felipe VI.

Així, ha decidit desmarcar-se de la resta de diputats de Sumar, grup parlamentari a què pertany, que sí que acudiran a l'esdeveniment, com en el cas dels ministres, i segueix l'estela de plantar el monarca com faran alhora ERC , Bildu i el BNG.

El diputat mateix ha explicat que s'absenta d'aquest acte per les seves conviccions republicanes i entendre que l'esdeveniment, tot i que emmarcat en l'activitat institucional de la Cambra Baixa, està eminentment protagonitzat pel discurs del Borbó.

D'aquesta manera, Vidal no serà present a l'hemicicle com ja va fer quan també va declinar anar a la jura de la Constitució espanyola per part de Leonor el 31 d'octubre passat al Congrés espanyol.

En aquesta cerimònia de la princesa espanyola, Sumar va permetre als diputats absentar-se i va enviar una delegació institucional encapçalada per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; la portaveu parlamentària, Marta Lois; el llavors ministre d'Universitats, Joan Subirats, i la vicepresidenta de la Mesa del Congrés, Esther Gil.