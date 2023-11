[VÍDEO] Vicenç Vidal fa la seva primera intervenció al Congrés de Diputats i assegura que serà «el pesat de la insularitat»

Aquest dimarts, el diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha fet la seva primera intervenció en el Congrés espanyol. L'ecosobiranista ho ha fet en català i ha comentat que «és un orgull ser el primer diputat de les Illes Balears que es dirigeix en aquesta cambra en català, la llengua pròpia de la nostra terra».

Vidal ha continuat la seva intervenció assegurant que aquesta legislatura «serà una legislatura especial» argumentant que serà «una legislatura territorial, una legislatura plurinacional, la legislatura, pesi a qui pesi, en la que hi haurà avanços en democràcia. Aquí hi som per això, per fer que tots aquells que som diferents tenguem les mateixes oportunitats».

El diputat de Sumar MÉS també s'ha dirigit a la cambra comentant que parlarà «d'allò que no s'ha volgut parlar durant tants d'anys en aquesta cambra, i quan dic això, des de les Illes Balears, vull dir insularitat». Per acabar, Vidal ha reiterat que «em sentiran parlar tot el dia d'insularitat, es cansaran, em diran el diputat de la insularitat i serà, per jo, ben rebut».