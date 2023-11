El Pi celebra la seva conferència política: «És moment de posar sobre la taula una agenda balear»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha celebrat aquest dissabte la seva conferència política, a Palma, amb la convicció que «és moment d'ajuntar forces i posar sobre la taula una agenda balear».

El Pi ha organitzat aquesta conferència política per a «explicar i reafirmar» la necessitat de tenir un partit polític de centre, que «entengui el sentiment de la gent que viu a les Balears i que defensi les Illes, més enllà de sigles de partits».

«És el moment d'ajuntar forces i aconseguir marcar i posar damunt la taula una agenda balear i que aquesta sigui escoltada. I l'única manera de fer-ho és amb un partit de les Balears que sigui fort, amb representació a les institucions de les Illes, però també amb representació en el Congrés i al Senat», ha explicat el president d'El Pi, Tolo Gili. «I en això els canaris són referents», ha asseverat.

«Col·laborem amb Coalició Canària des de fa temps. La seva situació era la mateixa que la nostra, molts de partits dividits, i ells han aconseguit sumar esforços. A la vista està el protagonisme que han tingut en l'última investidura i com posa l'agenda canària per sobre de qualsevol aspecte», ha assegurat el president d'El Pi.

Per part seva el senador canari Pedro San Ginés ha explicat la seva experiència. «És molt important, més enllà de qüestions ideològiques i identitàries, l'important que seria per a les Balears tenir representants d'obediència balear i no submisa a les directrius de Ferraz o Gènova», ha dit. «Només així es podran defensar les necessitats i la qualitat de vida de la gent que viu a les Balears», ha recordat.

«Gràcies a la unió de molts de partits insularistes i municipalistes hem aconseguit que l'agenda canària estigui en l'agenda del Govern d'Espanya, tant pel principal partit de l'oposició, com pels que ara governen», ha explicat San Ginés, qui ha subratllat que «només s'aconseguirà posar damunt la taula l'agenda balear amb un partit d'obediència balear».

En la trobada, a l'hotel Palma Bellver, de Palma, han assistit representants d'unes 20 formacions municipals, com Gent Per Sa Coma, S'Illot i Cala Millor; Seny i Sentit de Sóller; Unió Mollera Pollencina; Tots per Pollença; Convergència per Santa Margalida; Futur Llubí; Independents per Sa Pobla; Sentit Comú a Campos i Independents d'Inca, entre altres.