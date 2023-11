Més per Menorca proposa diverses mesures contra la massificació turística al ple del Consell

La pressió humana damunt Menorca aquest any ha batut tots els rècords, s’ha superat la xifra de 200 mil persones damunt l’illa durant més de 50 dies. Aquestes dades mostren una dinàmica creixent que és insostenible per l'equilibri del nostre ecosistema.

L'activitat turística té un impacte innegable sobre el territori i obliga les administracions públiques a dedicar una quantitat important dels seus recursos a la conservació del nostre entorn, a la gestió de l'aigua, els residus o l'energia, també al manteniment dels espais públics, zones turístiques, carreteres i serveis públics que donen servei a totes les persones que es troben sobre el territori de les Illes Balears, siguin residents o visitants.

L’afluència de vehicles també ha experimentat un augment substancial al llarg dels darrers anys massificant les carreteres, camins i aparcaments de les platges de l’illa. El mateix succeeix amb l’activitat nàutica que ha superat tots els límits i ha anat erosionant la biodiversitat marina de les nostres aigües.

En aquest sentit, el portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, proposa duplicar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) durant els mesos de temporada alta i en aquells segments que més contribueixen a la massificació i, per tant, tenen un major impacte damunt el territori.

El portaveu menorquinista també assenyala la necessitat de millorar, tant en infraestructures com en el seu funcionament, les urbanitzacions de l’illa per tal fer-les més sostenibles, així com revisar aquelles places turístiques que hagin quedat obsoletes per a que siguin suprimides.

Finalment, Juaneda ha demanat a l’equip de govern per la situació en què es troba la limitació de l’entrada de vehicles a l’illa. Juaneda ha fet aquest pregunta referint-se a l’article 28 de la Llei Menorca Reserva de Biosfera, sobre la limitació de l'afluència de vehicles de motor a l'illa. El portaveu menorquinista ha expressat la seva preocupació per la necessitat de prendre mesures urgents i contundents per frenar la massificació.

En definitiva, Josep Juaneda ha aprofitat les seves intervencions en el ple per a remarcar la «necessitat d’actuar per a fer front a la massificació turística que pateix Menorca tot confiant que l’equip de govern estarà en la línia de treballar per fer compatible l’activitat turística amb la preservació del territori».