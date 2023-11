El Pi: «Hem de defensar 'lo nostro' i això inclou la llengua, la cultura i la identitat»

El Pi-Proposta per les Illes Balears s’afegeix a la campanya 'La llengua no es toca!' perquè considera que no es poden fer passes enrere en matèria lingüística a les Illes Balears. «No podem permetre que a ca nostra, no es conegui la nostra llengua. Fa anys que aquest debat estava superat i no hi ha cap raó per tornar a encetar aquest meló», ha explicat el portaveu d’El Pi, Antoni Salas.

«Voler eliminar la nostra llengua com a requisit a la funció pública a les Illes Balears és no creure en l’oficialitat de les dues llengües (català i castellà), no creure en la igualtat de les dues llengües, no creure en l'Estatut d’Autonomía de les Illes Balears, i, fins i tot, no creure en la mateixa Constitució», ha assegurat.

El portaveu insistex: «A ningú li passaria pel cap que una persona no hagués de conèixer el castellà per optar a la funció pública. Si totes dues són llengües oficials, no es pot posar en dubte que el català també no sigui un requisit», ha explicat el portaveu.

«El PP s’ha deixat arrossegar per l’extrema dreta de VOX i, entre els dos, volen aniquilar tot el que soni a mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterer. En definitiva, tot el que és propi de les Illes Balears», ha remarcat el conseller insular. «Basta de coaccionar els docents, d’exterminar la nostra llengua de l’administració o de la sanitat. Aquesta és la raó de ser d’El Pi, defensar ‘lo nostro’: la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra economia i, en definitiva, la nostra identitat», ha sentenciat Salas.