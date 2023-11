El Pi: «Les mesures que les Balears necessiten no arribaran de la mà de MÉS, perquè Més s’ha venut a Sumar i farà el que li digui Yolanda Díaz»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha demanat a Pedro Sánchez, reelegit president del Govern espanyol, una agenda balear que compti amb inversions estratègiques per a les Illes i amb transferència de les competències com Justícia, la gestió dels aeroports o una millora de finançament autonòmic.

«Pedro Sánchez comença un nou mandat, i malgrat que no tenguem veu a Madrid, continuarem lluitant perquè arribin millores cap a les Balears que ni PP ni PSOE han estat mai capaços de fer», ha explicat el president de la formació, Tolo Gili. «Necessitam millorar el finançament autonòmic per part de Madrid, aconseguir blindar el 75% del descompte de resident, continuar amb la gratuïtat del transport públic o inversions per ampliar la xarxa de tren».

El president insisteix que «és necessari aconseguir que les Balears tenguin un IVA reduït i que l’Estat assumeixi el cost de transport dels productes alimentaris que arribin a les Illes. Aquestes són mesures que ens ajudaran a abaratir la cistella de la compra que és una de les més cares d’Espanya», ha explicat.

Per altra banda, Gili reconeix que «també s’ha de pujar el complement d’insularitat dels treballadors que fan feina a les Balears. No pot ser que no tenguem metges o policies perquè prefereixen anar a Melilla i cobrar 500 euros de plus mensual que no a Eivissa perquè només en cobren 20. És una vergonya i s’ha de canviar».

«I totes aquestes mesures, podeu estar segurs que no arribaran de la mà de MÉS, perquè MÉS s’ha venut a Sumar i farà el que li digui Yolanda Díaz», assegura Gili. «Més enllà dels colors i ideologies el que realment ens importa són les Illes Balears, i per això continuarem fent feina i donant guerra per aconseguir aquests objectius per millorar la vida dels veïnats de totes les Illes Balears», ha conclòs Gili.