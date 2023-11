MÉS per Palma exigeix mantenir el projecte de l’antiga fàbrica de Can Ribas com a Centre de Creació de les Arts del Circ

A petició de les principals entitats representants del sector del circ de les Illes Balears, MÉS per Palma traslladarà al proper ple del mes de novembre una proposició per a reclamar al consistori que es mantengui el projecte de l’antiga fàbrica de Can Ribas com a Centre de Creació de les Arts del Circ, tenint en compte especialment el seu futur paper de dinamització comunitària i social dels barris de la Soledat i Nou Llevant.

Cal recordar que durant la darrera legislatura es varen iniciar les obres de reforma estructural i rehabilitació de l’antiga fàbrica de Can Ribas amb l’objectiu de convertir-la en un espai referent com a centre de creació de les arts del circ.

El portaveu adjunt, Miquel Àngel Contreras, ha explicat que és un projecte que tenia dos vessants: per una banda permet recuperar aquest espai patrimonial emblemàtic del barri de la Soledat i donar-li un nou ús; i, a la vegada, dinamitzar el barri de la Soledat des del punt de vista social a través de la cultura. «Vincula la cultura amb un barri especialment vulnerable de la ciutat, a través de les arts del circ com a motor d’inclusió social».

La proposta del Centre de Creació de les Arts del Circ va ser fruit del consens amb el sector de les arts escèniques i amb les entitats del barri. Contreras ha manifestat que «Can Ribas es planteja com una oportunitat on el circ, com a disciplina que permet la cohesió social a partir de la formació artística i l’educació en valors, actuï també en el barri de la Soledat a partir de la dinamització comunitària del barri i de la ciutat».

Un projecte social amb un ferm compromís de participació i inclusió del barri que el 2019 va rebre el suport de més de mil signatures a títol individual, però també el de diferents entitats d’àmbit estatal (com CircoRed), culturals (com Illescena) o de l’àmbit social (com Càritas, Naüm o la parròquia de la Soledat). Contreras ha recordat que «des de MÉS estarem al costat de totes les persones i entitats que treballen i lluiten per una ciutat millor, i defensarem sempre el projecte de consens que estava fet». «Renunciar al projecte de Can Ribas denota una gran falta de respecte per part del Partit Popular cap a totes les entitats culturals i ciutadanes que han estat treballant intensament i amb molta il·lusió durant aquests darrers anys al voltant del projecte».

Finalment, Contreras ha explicat que «des de MÉS per Palma volem denunciar les polítiques de retrocés del Partit Popular. El Centre de Circ a Can Ribas suposa una passa enorme en l’evolució del sector del circ a les Illes Balears. Malauradament, l’actual equip de govern del Partit Popular ha explicat que li donarà un altre enfocament com a centre de creació vinculat a la innovació i al districte digital».

«Aquests canvis d’opinió i de criteri constants per part del Partit Popular evidencien la seva falta de projecte de ciutat, a més del que això suposa de malbaratament de doblers públics i d’esforços invertits no només per part de l’Ajuntament, sinó de totes les persones que han fet feina voluntariosament al voltant d’aquests projectes», ha conclòs el regidor.