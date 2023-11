El Govern modificarà els pressupostos quan sàpiga quants doblers necessita per a la segregació lingüística a l'escola

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, no ha aclarit aquest dimecres com es finançarà l'aplicació de la denominada 'lliure elecció de llengua', tot i que ha insistit que la mesura comptarà amb recursos econòmics, humans i materials i que se'n faran les modificacions de crèdit necessàries per a la implantació.

Antoni Vera ha comparegut a la Comissió d'Hisenda i Pressupostos del Parlament per a explicar els comptes del seu departament per al proper exercici.

Sobre la qüestió de la llengua s'hi han interessat la diputada del PSIB Amanda Fernández, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon i el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells.

Tot i això, el conseller únicament ha insistit en el que s'ha apuntat des que es va fer públic l'acord del PP i VOX per a la segregació lingüística.

En la seva darrera intervenció, el responsable ha insistit que encara no s'ha desgranat la qüestió als comptes. «Quan sapiguem quins recursos es necessiten, es faran les modificacions de crèdit necessàries i es dirà el que costa», ha assenyalat.