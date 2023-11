Carles Puigdemont podrà tornar sense ser detingut quan la llei d'amnistia es publiqui al BOE

L'aprovació de la llei d'amnistia permetria que el president Carles Puigdemont --processat per 'desobediència' i 'malversació'-- pugui tornar a al Principat de Catalunya immediatament sense ser detingut, si bé el seu ex 'número dos' Oriol Junqueras --condemnat pels mateixos suposats delictes-- seguirà inhabilitat fins a dos mesos, el temps que té el Tribunal Suprem (TS) per a estudiar el seu cas, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

La proposició presentada en el Congrés dels Diputats fixa que amb la llei «quedaran sense efecte les ordres de crida i cerca i ingrés a la presó de les persones a les quals resulti d'aplicació aquesta amnistia, així com les ordres nacionals, europees i internacionals de detenció», segons apunten fonts consultades per Europa Press.

En aquests moments, Puigdemont roman processat amb una ordre de detenció estatal en contra seva a l'espera que l'instructor del judici del 'procés', el magistrat del TS espanyol Pablo Llarena, pugui prendre-li una declaració indagatòria amb l'únic propòsit d'inconcloure el procediment penal, obert després del referèndum de l'1 octubre de 2017.

El líder de Junts podria comparèixer voluntàriament davant Llarena per prestar declaració indagatòria, com van fer en el seu moment l'exconsellera catalana d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Meritxell Serret i l'exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel; o podria ser necessari executar l'ordre de detenció, com va succeir amb la també exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí.

No obstant això, el text de la proposició de llei descarta que Puigdemont pugui ser detingut amb la llei vigent, encara que les fonts jurídiques consultades asseguren que tampoc tendria sentit fer aquest pas sense la norma vigent, és a dir, encara que solament hi hagi una proposició de llei pendent de tramitació parlamentària.

Així les coses, les fonts assumeixen que, independentment del debat constitucional que pugui obrir-se sobre la llei d'amnistia, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), Puigdemont podria tornar al Principat sense por de ser detingut.

Junqueras

Situació diferent és la de Junqueras, jutjat i condemnat per l'1-O per suposats delictes de 'sedició' i 'malversació' a 13 anys de presó i inhabilitació, pena que després de l'indult i la reforma penal que va derogar el primer delicte i va modificar el segon ha quedat reduïda a la impossibilitat d'exercir càrrec públic fins a 2031.

La proposició de llei apunta que els jutges hauran d'aplicar l'amnistia amb caràcter preferent i urgent i que les decisions s'hauran d'adoptar en un «termini màxim de dos mesos».

Les fonts consultades expliquen que, per al líder d'ERC i els altres condemnats pel 'procés', el tribunal sentenciador serà qui decideixi si s'aplica o no la llei d'amnistia i, en conseqüència, si es mantenen les penes vigents.

En el cas dels condemnats, la proposició de llei d'amnistia apunta que la mesura «no donarà dret a percebre indemnització de cap classe ni generarà drets econòmics de cap mena en favor de cap persona». I recalca que tampoc donarà dret a la restitució de les quantitats abonades en concepte de multa.

La proposició a més explica que la concessió d'un indult total o parcial amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei «no impedirà la revisió de la sentència ferma», encara que assenyala que «no es revisaran les resolucions judicials fermes que haguessin apreciat l'extinció de la responsabilitat criminal a causa de la prescripció del delicte».