[VÍDEO] Puigdemont desconfia d'Espanya i reconeix que cal anar «trinxera a trinxera»

El president Carles Puigdemont ha dit que amb l'acord subscrit aquest dijous entre Junts i el PSOE s'entrava en una etapa inèdita que caldria saber explorar i explotar: «El recorregut i ambició de l'etapa dependrà en gran part de nosaltres, de la capacitat que tinguem d'emprar les eines que hem acordat i en la qual no ens hem fixat cap més límit que la voluntat expressada pel poble de Catalunya».

Tal com ha recollit Vilaweb, Puigdemont ha començat dient que era molt important que s'assumís que s'havia d'abordar la resolució del conflicte en termes molt diferents dels de la legislatura anterior.

«Ara mateix no tenim res més a celebrar que la posada en marxa d'un procés de negociació com el que hem demanat a l'estat espanyol. Assumim que això, en si mateix, no és la resolució de res. Avui no va d'aixecar expectatives, i menys atesa la gran desconfiança que ens tenim», ha explicat.

Sobre aquesta qüestió, ha destacat la importància d'haver acordat un mecanisme de mediació que faci seguiment de la negociació i del compliment dels acords que s'assoleixin sobre el reconeixement nacional de Catalunya. «S'han concretat els integrants del mecanisme mediació, que no poden ser espanyols ni catalans, i que hauran de treballar amb discreció, i no a l'estat espanyol, si jo he de participar en la negociació. Això ens ha de donar garanties que fins ara no existien», ha dit Puigdemont, que ha concretat que la primera reunió es farà abans no acabi el mes de novembre.

«Podrem asseure'ns en una taula de reconeixement mutu, davant una tercera part que faciliti que puguem arribar a acords que fins ara no havíem estat capaços d'assolir amb Espanya. Potser canviant el marc i les condicions, això canviarà. No ho sé, ja ho veurem. Però per part nostra no ens podrem retreure de no haver intentat allò que fa anys que reclamem», ha afegit.

Finalment, Puigdemont ha dit que l'acord era històric i ha augurat que marcaria un abans i un després en el conflicte entre Catalunya i Espanya. «Venim de molt lluny i continuem estant molt lluny. Hem d'anar acord a acord, trinxera a trinxera, assoliment a assoliment: tot condicionat», ha sentenciat.

Pots veure el vídeo de les declaracions completes en el canal de Dailymotion de Vilaweb: https://www.dailymotion.com/video/x8phlpt