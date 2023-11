El senador Juanjo Ferrer denuncia els «atacs frontals» de PP i VOX a la llengua i manifesta «ple suport» a la comunitat educativa

El senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha manifestat davant del ple del Senat espanyol la «preocupació de molts i moltes ciutadanes que han votat diverses opcions polítiques, no només la que jo represento, davant dels atacs frontals contra la llengua i la cultura». El senador ha donat «ple suport» a la comunitat educativa i el seu rebuig a la segregació a les aules que promouen PP i VOX a les Illes Balears.

El senador ha iniciat la seva intervenció amb una «condemna» a l’onada d’agressions que s’estan produint des de fa uns dies contra seus del PSOE i el seu «suport» al sindicat STEI després de l’agressió patida a la seva seu de Palma «per defensar una escola pública, sense segregacions i en català».

Ferrer ha recordat que «durant dècades, s’havia aconseguit un molt ampli consens entre totes les forces polítiques, inclòs el Partit Popular, acordant mesures per tal de promocionar l’ús del català en àmbits com l’ensenyament, la cultura i les institucions, i garantir així el seu ús normalitzat i la seua existència».

«Avui tot això queda amenaçat pel paper clau que té la ultradreta al Govern de les Illes Balears», ha lamentat el senador, ja que «una de les primeres accions que ha forçat VOX a prendre al Govern de Prohens ha estat trencar el consens lingüístic en l’àmbit de l’Ensenyament, aprovant mesures que busquen la segregació per idiomes a les aules, intentant separar els alumnes en funció del seu origen i torpedejant d’aquesta manera la cohesió social que ha costat tant construir».

Com ha explicat en la seva intervenció davant del Ple, «aquestes mesures ja han topat amb el rebuig frontal i total de la Comunitat Educativa, a qui volem donar el nostre absolut suport». «Professors, mestres, alumnat, pares i mares, ens tindran el seu costat aquesta legislatura per defensar els nostres drets amenaçats» i «mantenir el consens que durant les últimes dècades ens han portat a ser una societat més moderna, cohesionada, tolerant i integradora».

«El català és la llengua pròpia de les Illes Balears i ha estat sempre l'instrument amb què els illencs han fet les seves màximes aportacions a la cultura universal, i el vehicle que ha fet possible l'articulació del geni del nostre poble», ha remarcat. La llengua catalana «ens defineix i cohesiona com a societat», però ara, a les Illes Balears, «l’acord polític entre PP i Vox suposa una greu amenaça a la llibertat cultural en general i a l’ús del català en concret». «La principal obsessió de la ultradreta és combatre l’ús normalitzat del català en tots els àmbits: la cultura, l’ensenyament, l’administració pública… no accepten la diversitat cultural; de fet, ni cap altra diversitat», ha lamentat el senador.

Davant aquesta situació, Juanjo Ferrer ha demanat al Senat espanyol «que es pronunciï en favor de la defensa i promoció de l’ús del català en la cultura i l’ensenyament a les Illes Balears» i «a mantenir el consens que durant les últimes dècades ens han portat a ser una societat més moderna, cohesionada, tolerant i integradora».

El senador d’Eivissa i Formentera ha finalitzat el seu discurs explicant que «recentment, al parlament de Dinamarca s’hi ha establert traducció simultània en kalaallisut, altrament dit groenlandès, perquè hi ha una diputada que, a més, és la més jove del Parlament, que ha decidit que hi vol intervenir en aquesta llengua. A l’Estat espanyol, més de 10 milions de persones de parla catalana encara hem de justificar dia rere dia per què parlam català».