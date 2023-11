El senador per Eivissa i Formentera presentarà una iniciativa de rebuig a la segregació lingüística dels alumnes

El senador per Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha anunciat aquest divendres que presentarà al Senat espanyol una iniciativa en defensa de la cultura i la llengua d’Eivissa i Formentera com a «instruments fonamentals en favor de la integració, la cohesió social i el desenvolupament de la nostra societat» i de «rebuig a les mesures de segregació dels alumnes segons la llengua» que promouen el PP i VOX des del Govern de les Illes Balears. El senador ha qualificat de «barbaritat» la decisió de separar els alumnes de les Balears segons la llengua i ha manifestat la seva «profunda preocupació» per «la persecució contra la llengua catalana que han iniciat el PP i VOX a la nostra Comunitat».

«El Partit Popular abraça els postulats de Vox en contra de la cultura i la llengua pròpia de les nostres illes», ha advertit Juanjo Ferrer, i ho fa «en contra de tots els consensos estatutaris de la nostra Comunitat» i, a més a més, «sense ni escoltar la comunitat educativa».

Juanjo Ferrer ha anunciat que defensarà al Senat espanyol «un model d’Estat en què la cultura de cada territori i les llengües pròpies no siguin ni perseguides ni utilitzades com a eina d’enfrontament, com pretenen PP i VOX, sinó que siguin objecte d’especial protecció i de promoció com a factor decisiu d’enriquiment i de cohesió social en els respectius territoris».

El senador d’Eivissa i Formentera considera que «ens trobam en un model clau», ja que «mentre els partits progressistes segueixen donant passes en defensa de la diversitat lingüística i cultural de l’Estat, com hem vist amb la reforma del Reglament del Congrés dels Diputats, la dreta està fent tot el contrari, amb una ofensiva sense precedents contra les llengües que no són el castellà».

Uns atacs contra el català, en el cas de les Balears, «com ja va intentar el PP de José Ramón Bauzá amb TIL» i que suposa «un nou intent de trencar els grans consensos que s’havien aconseguit en defensa de la llengua i cultura pròpia, com són l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears».