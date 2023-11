El Pi: «Els ajuntaments han de poder decidir on instal·lar un parc fotovoltaic dins el seu municipi»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, i el portaveu d’El Pi sa Pobla, Joan Pérez, han presentat una moció al pròxim ple del Consell de Mallorca perquè els ajuntaments puguin decidir on s’ha d’instal·lar un parc fotovoltaic dins el seu municipi. «No pot ser que el Govern doni carta blanca per construir aquestes infraestructures i que els ajuntaments quedi amb les mans fermades sense fer res», assegura el portaveu insular.

Salas assegura que «hem de lluitar contra el canvi climàtic i introduir l’energia neta, però ningú vol que li plantin un centenar de plaques solars davant ca seva. I això és el que ha passat a sa Pobla, per exemple. El Govern va decidir plantar un parc de plaques solars just a la sortida del municipi, damunt d’un centenar de cases. I el pitjor és que l’Ajuntament només ha pogut acotar el cap perquè el seu informe no és vinculant», ha explicat Salas. «Això s’ha de canviar. Les plaques haurien d’anar a les cobertes dels edificis i naus, i si no queda altre remei a qualque finca, però no d’aquesta manera. Per això presentam aquesta moció», ha explicat el conseller insular.

Per la seva part, el regidor i portaveu d’El Pi sa Pobla, Joan Pérez ha explicat quina és la situació del municipi: «A sa Pobla no hem pogut decidir on posam el Parc Solar. És evident que devora d’una zona residencial i un camp esportiu no és un lloc apte per col·locar 3.000 plaques solars. Al municipi hi ha quasi un 50% del sòl rústic abandonat i l’Ajuntament hauria de poder decidir on es col·loquen aquests parcs solars. El Govern ha deixat posar en marxa diversos parcs fotovoltaics i l’Ajuntament només ha pogut acotar el cap. No hem tengut cap poder de decisió».

Per això, El Pi proposa un canvi normatiu perquè l’informe dels ajuntaments sigui completament vinculant i sigui qui determini si es pot o no implantar un nou parc fotovoltaic a la parcel·la decisiva. I, per altra banda, que el Consell consensuï amb els ajuntaments un mapa de les zones on es puguin desenvolupar aquestes plantes.