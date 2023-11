PP i VOX encara no han arribat a un acord per imposar la segregació lingüística

Els representants del PP i VOX han acordat continuar amb les reunions aquest divendres per tractar de desencallar definitivament la crisi oberta entre els socis d'investidura i aprovar el sostre de despesa que doni pas a la tramitació dels Pressupostos autonòmics i un pla per a la implantació de l'anomenada 'lliure elecció de llengua'.

Després d'una trobada mantinguda al llarg de l'horabaixa d'aquest dijous en el Parlament, els equips negociadors de totes dues formacions s'han emplaçat a una nova cita per segellar un acord.

La delegació dels neofeixistes ha estat encapçalada per la portaveu parlamentària, Idoia Ribas, i els diputats Manuela Cañadas i Agustí Buades. A la sortida de la reunió, Ribas s'ha mostrat «satisfeta» perquè «reunir-se, negociar i intentar arribar a acords, sempre és un motiu de satisfacció».

Per part del Govern han estat presents el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, i els portaveus parlamentaris del PP, Marga Durán i Sebastià Sagreras. Durán ha confirmat la reunió d'aquest divendres i que «no hi ha res tancat» pel que «hauran de continuar».

Al matí, les fonts de totes dues formacions consultades per Europa Press han coincidit que la problemàtica oberta s'està tractant de tancar «des de la discreció» i fins i tot no van facilitar el punt de la reunió.

Des del PP s'havien mostrat confiats que la reunió d'aquest dijous, servís per assolir l'acord que permeti aprovar el sostre de despesa per a poder iniciar la tramitació dels comptes. Des de VOX, per part seva, veuen ara «presses» en el PP, la qual cosa els porta a pensar que la crisi també aquesta pròxima a tancar-se.

Quant al debat del sostre de despesa en el pròxim ple del Parlament, previst per al dimarts, les fonts consultades han coincidit que encara no poden avançar si podrà incloure's en l'ordre del dia.