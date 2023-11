MÉS critica la «mala gestió» de PP-VOX amb Tirme: «Suposarà una despesa extraordinària de 43 milions d'euros»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat la «nefasta gestió» de l'actual govern insular a qui ha acusat de negociar «de manera pèssima» amb l'empresa Tirme, concessionària del servei de tractament de residus: «Aquesta gestió es traduirà en el fet que el Consell haurà d'injectar 43 milions per a congelar la tarifa de residus sòlids urbans».

Alzamora ha recordat que durant vuit anys aquesta tarifa, que paguen els ajuntaments, ha davallat de manera progressiva, «precisament per la bona gestió feta». Ara, en canvi, el Consell «haurà d'assumir un cost molt elevat i que minvarà els recursos de la institució i, per tant, afectarà altres polítiques públiques».

El portaveu ecosobiranista ha explicat que tot i que l'increment tarifari proposat per l'empresa concessionària ve motivat per factors externs com ara l'increment de l'euríbor o l'IPC i no derivat de la gestió, «la mala gestió del pacte PP-VOX queda palesa en l'acceptació d'una tarifa que podria haver-se negociat de manera més favorable pels interessos del Consell».

A més, segons Alzamora, «una vegada més, es demostra que el Partit Popular és previsible, prometen baixar la pressió fiscal 10% en l'oposició i en campanya electoral, i incompleixen quan governen». En aquest mateix sentit, Alzamora ha assegurat que «la realitat demostra que Llorenç Galmés ha enganyat els seus votants i tota la ciutadania, com a líder de l'oposició, com a candidat del Partit Popular, i ara com a president del Consell».