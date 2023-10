PP i VOX veten que es debati a Palma una moció sobre Palestina

Aquest dijous es va donar al ple de l'Ajuntament de Palma una situació inèdita en els darrers anys. L'equip de govern del PP, juntament amb VOX, varen impedir que es debatés una moció d'urgència relativa a Palestina presentada per Unides Podem. La moció demanava, entre altres punts, l'obertura de corredors humanitaris, una petició d'alto el foc i la suspensió de relacions amb Israel fins que cessi l'ofensiva sobre Gaza.

El veto es va articular a través d'un moviment de la dreta que va votar en bloc per a no ratificar la urgència de la moció i va bloquejar el debat al ple. La regidora de la formació morada a l'Ajuntament, Lucía Muñoz, ha qualificat d'«estratagema» aquesta estratègia assenyalant que s'ha dut a terme «amb nocturnitat i traïdoria».

Muñoz, qui va abandonar el ple visiblement enfadada, ha volgut assenyalar que «la urgència de la moció s'explica sola després de les dues setmanes més sagnants que es recorden del conflicte a Palestina, que ja s'han cobrat més de 6.000 morts a Gaza, després de la declaració de l'ONU com a non grata per part d'Israel o la incursió terrestre de l'exèrcit israelià ahir a la nit a Gaza». La regidora ha titllat d'«inhumana» l'acció de l'equip de govern de Cort en «donar-li l'esquena a tant de patiment».

A més, Muñoz s'ha referit a les diverses manifestacions que s'han succeït a Palma en solidaritat amb el poble palestí i que, segons la regidora, expressen un «mandat de la societat palmesana, que no vol ser còmplice ni finançar el genocidi planificat que hi ha perpetrant el govern fonamentalista d'ultradreta de Netanyahu». «Aquest mandat», ha continuat Muñoz, «no pot ser callat a la seu de la sobirania palmesana. És un atac contra la democràcia i un silenciament vergonyós de la realitat de Palestina».

«L'únic que es demanava a la moció és que s'actués amb Israel de la mateixa manera que es va actuar amb Rússia. Usant la pressió internacional, establint sancions i suspenent relacions. Era una moció en la línia del respecte als drets humans i el dret internacional» continuava la regidora de Cort que ha qualificat de «totalitarisme ranci i cutre» el veto al debat al Ple.