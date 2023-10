El PP invertirà 12.000 milions d'euros en creixement turístic

MÉS per Mallorca critica que el PP hagi aprovat, amb els vots de l'extrema dreta, una proposició no de llei per instar al Govern de l'Estat a dotar d'un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) turístic específic a escala estatal, de Fons Europeus d'Inversió d'almenys 12.000 milions d'euros.

El partit ecosobiranista considera que amb 16 milions de turistes arribats a les Illes Balears durant l'any 2022 i de 10,4 milions entre el gener i l'agost de 2023, i els guanys milionaris de les principals empreses del sector turístic no es requereixen ajudes públiques. A més, els ecosobiranistes defensen que aquestes inversions públiques haurien d'anar destinades al decreixement turístic i la diversificació econòmica.

«Les ajudes públiques han d'anar destinades a sectors econòmics que sí que ho necessiten i a la diversificació econòmica, no podem continuar creixent fins a l'infinit», ha defensat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que la primera petició per crear un PERTE específic turístic dotat amb 12.000 euros va partir del president de la Mesa del Turisme. Un organisme integrat per representants d'empreses turístiques que van tenir beneficis milionaris durant el 2022. És el cas del Grup Hotusa amb beneficis de 55 milions d'euros al 2022, Alsa amb 122 milions d'euros, Air Nostrum amb 19,6 milions d'euros, Madrid Marriott Auditorium Hotel amb 1.730 milions d'euros, Derby Hoteles amb 7 milions d'euros, Avoris (que forma part del Grup Barceló) amb 170 milions d'euros o Ryanair amb 1.430 milions d'euros.

«El Partit Popular podria haver proposat la creació o millora de PERTES específics per a la cultura o les energies renovables, però considera que encara s'ha de créixer més en turisme i condemnar aquesta terra», ha afegit Apesteguia.

La proposició no de llei per instar al Govern de l'Estat a dotar d'un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) turístic específic a escala estatal, de Fons Europeus d'Inversió d'almenys 12.000 milions d'euros ha estat presentada pel Partit Popular a la Comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports del Parlament de les Illes Balears celebrada aquest dijous 26 d'octubre. Ha sortit aprovada amb els vots favorables de PP i Vox.