Unides Podem exigeix al Govern que incorpori més inspectors d’habitatge: «Menorca i Formentera no en tenen cap»

La diputada d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha presentat una Proposició no de Llei instant el Govern a augmentar la dotació d’inspectors d’habitatge. Gómez demana al Govern que Menorca i Formentera disposin d’inspectors d’habitatge, ja que en l’actualitat no en tenen cap. També, demana que Eivissa i Mallorca n’augmentin la seva dotació.

A més, sol·licita que s’apliqui la Llei d’Habitatge de les Illes Balears, per tal de posar en marxa el servei d’acompanyament en matèria d’habitatge i el servei d’habitatge desocupat. «A les Illes Balears, segons dades de l’INE del 2021, tenim 105.000 habitatges buits, no pot ser que la fórmula del Partit Popular sigui construir i consumir territori, quan tenim moltes cases que actualment estan en desús», expliquen.

«L’augment d’inspectors d’habitatge és essencial per tal de detectar pràctiques abusives de grans propietaris cap els llogaters, supòsits d’infrahabitatge, pisos pastera, etc. i la part més perjudicada sempre n’és la llogatera, a qui de vegades se’ls obliga a subscriure clàusules abusives o a deixar la casa sota excuses fraudulentes. Els desnonaments invisibles són molt superiors als oficials que passen pels jutjats. I sense inspectors, el mercat del lloguer és la selva», especifica la diputada.

Gómez ha destacat que tal i com s’ha regulat la nova categoria d'habitatge a preu limitat, «que en bona part tirarà de Declaracions Responsables, és necessari que com a mínim aleatòriament es facin requeriments per comprovar la veracitat del que se declara, per exemple la residència real, que no formal, o sancionar casos de frau en el preu o les condicions».