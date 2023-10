Jaume Asens defensa a Palma que «l'amnistia fa que a la política comandi el poble i no els jutges»

Aquest divendres vespre ha tingut lloc l'acte 'Amnistia. Una oportunitat per avançar' al cafè La Tertúlia de Palma amb la participació de Jaume Asens, advocat i impulsor del dictamen de la proposta de llei estatal d'amnistia, Margalida Gost, ciutadana mallorquina testimoni del referèndum de l' 1 d'octubre de 2017, i el diputat de Sumar Més al Congrés Vicenç Vidal.

Asens ha explicat que «l'amnistia és una eina legítima i democràtica per contribuir a resoldre el conflicte entre Catalunya i l'estat Espanyol».

L'advocat i actual negociador de Sumar amb Carles Puigdemont ha explicat que «és una vergonya que els principals guionistes de la política a Espanya hagin estat els jutges. La judicatura no pot ser la tercera cambra de l'estat».

El líder dels Comuns ha volgut recordar que «si el règim del 78 neix amb una amnistia no té cap sentit que la dreta espanyola digui que l'amnistia no és constitucional» i que «la majoria de països europeus contemplen a les seves constitucions l'amnistia i l'han aplicada en casos com el Portugal de després de la revolució dels clavells o l'Estat Francès dels anys vuitanta».

El diputat Vicenç Vidal ha clos defensant que «desjudicialitzar la política ajudarà enormement a avançar políticament i social aquesta propera legislatura i en el futur».