MÉS demana que no s'elimini ni redueixi cap línia o freqüència de TIB durant l’hivern

MÉS per Mallorca ha presentat una Proposició no de Llei per a instar el Govern a no suprimir cap línia dels busos del TIB i a no reduir cap freqüència o servei de transport públic interurbà per carretera durant els mesos d’hivern. A més, el partit ecosobiranista també insta al Govern a mantenir tot l’any les connexions a l’aeroport i a incloure en els Pressupostos del 2024 un increment dels fons del Consorci de Transports de Mallorca que permeti incrementar notablement les freqüències del bus interurbà.

«L’augment notable dels usuaris del TIB que hem viscut en els darrers anys fa necessari incrementar l’oferta actual sense que, en cap cas, sigui viable una reducció de l’oferta els mesos d’hivern», ha assegurat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «El transport públic no pot dependre de si hi ha turistes o no, ha de ser un dret», ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca al Parlament, Ferran Rosa

En aquest sentit, MÉS per Mallorca demana al Govern que no suprimeixi cap línia de bus del TIB durant els mesos d’hivern. En concret, les línies: 103B Costa de la Calma- Palma, 231 Port de Sóller – Alcúdia, 315 sa Pobla – Badia d’Alcúdia – Inca, 321 Cala Sant Vicenç, 323 Alcúdia – Alcanada, 324 Can Picafort – Alcúdia, 325 Alcúdia – Cala Rajada, 334 Alcúdia – Formentor, 422 Cala Mesquida – Cala Rajada, 423 Font de sa Cala – Cala Rajada, 424 Cala Rajada – Portocristo, 425 Cala Bona – Portocristo, 427 Cala Mendia – Portocristo, 428 Cala d’Or – Portocristo, 505 Cala Pi – Palma, i 521 Cala d’Or – Cala Mondragó.

D’altra banda, el partit ecosobiranista també demana al Govern no reduir cap freqüència o servei de transport públic interurbà per carretera durant els mesos d’hivern i mantenir tot l’any les connexions a l’aeroport des de Camp de Mar (A11), Can Picafort (A32), Cala Bona (A42) i Campos (A51).

Finalment, MÉS per Mallorca insta el Govern a incloure, en la seva proposta de pressupost de l’any 2024, un increment dels fons del Consorci de Transports de Mallorca que permeti incrementar notablement les freqüències de bus interurbà.