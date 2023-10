Unides Podem: «Hi ha doblers perquè el bus continuï sent gratuït a Palma, es tracta d'una decisió política»

Lucía Muñoz (Unides Podem) ha respost a les declaracions fetes pel regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, en relació amb el manteniment de la gratuïtat del transport públic el 2024. En una nota de premsa, l'edil d'Unides Podem a Cort ha demanat al màxim responsable de l'EMT que «expliqui les coses com són» ja que «fer política consisteix a decidir a què es destinen i com es gestionen els recursos». «L'EMT és un servei públic, com la sanitat o l'educació, i per tant el seu cost s'ha de sufragar des de les arques públiques, que no és el mateix que des de la butxaca dels ciutadans», ha continuat Muñoz.

La regidora ha defensat que des d'Unides Podem entenen que «no hi ha res més urgent i necessari pel que invertir que Palma tengui una xarxa de transport públic de qualitat i gratuïta: per fer front a l'emergència climàtica, per justícia social i també com a mesura per descongestionar el trànsit i millorar la circulació». A més, Muñoz ha volgut recordar la importància d'«adaptar les ciutats als nous reptes climàtics» i canviar el model de mobilitat de les grans ciutats, cosa que ha assenyalat com «el gran desafiament de la gestió urbana del segle XXI». «Aquests grans desafiaments requereixen polítiques valentes i grans inversions», ha remarcat.

A més, ha fet referència a la importància, no només de mantenir la gratuïtat del transport públic sinó que aquesta vagi acompanyada d'una millora de la qualitat que, segons Muñoz, consistiria a «adaptar el servei a l'augment de passatgers, augmentar freqüències, ampliar i renovar la flota d'autobusos». En aquesta línia, la regidora ha carregat durament contra les declaracions de l'entorn del PP: «Menteixen quan ens diuen que cal triar entre gratuïtat i qualitat».

Finalment, l'edil del Grup Mixt ha fet referència a les declaracions de l'edil de Mobilitat que apunten que «el bus no és gratis, al final algú l'està pagant». Muñoz li ha recordat que «ja sabem que res no és gratis» i li ha retret que «hauria de saber que gestionar és decidir qui paga i per a què» per continuar defensant que des del seu partit, Unides Podem, volen que «paguin els que més tenen i que aquests doblers es dediquin al fet que Palma sigui una ciutat respirable, amb menys embussos i on tothom pugui moure's lliurement». Finalment, Muñoz ha recordat que «hi ha possibilitat que el finançament vengui d'Europa o del govern central» i li ha recomanat que parli «amb la seva cap, Marga Prohens» que ja ha anunciat que sol·licitarà al govern central el manteniment de la gratuïtat el 2024. «Hi ha doblers perquè el bus continuï sent gratuït a Palma, no és una qüestió de pressupost, és una decisió política», ha conclòs.