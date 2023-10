El Parlament col·laborarà amb el projecte AINA i insta els consells insulars a fer-ho també

El Parlament ha instat els quatre consells insulars a col·laborar, a través dels seus arxius d'imatge i so, amb el Barcelona Supercomputing Center en el projecte AINA amb el seu patrimoni de la història oral de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Així s'ha votat en la Comissió d'Hisenda i Pressupostos d'aquest dimarts, en el marc de la Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intel·ligència artificial i tecnologies del llenguatge.

En aquesta línia, també s'ha aprovat que la Cambra insti la Mesa del Parlament a prendre les mesures necessàries per a col·laborar amb el Barcelona Supercomputing Center en el projecte AINA aportant material en format electrònic tant a nivell escrit com sonor per a poder contribuir al fet que aquest projecte reflecteixi la diversitat de veus, accents i variants lingüístiques de les Illes.

Per contra, s'ha rebutjat un punt de la PNL pel qual el Parlament instava el Govern a continuar col·laborant amb el Barcelona Supercomputing Center en el projecte esmentat en la campanya 'La nostra llengua és la teva veu' en forma d'anuncis a mitjans de comunicació per a animar a participar la ciutadania.

Igualment, durant la Comissió s'ha rebutjat una Proposició No de Llei, també del PSIB, relativa al Consell Assessor Científic del Parlament.

Per set vots en contra, quatre a favor i dues abstencions s'ha rebutjat que el Parlament insti la Mesa a la creació d'un òrgan de composició mixta no legislatiu per a l'assessorament del Parlament sobre ciència i tecnologia.