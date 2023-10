Antònia Jover dimiteix i Podem prepara una Assemblea Ciutadana Autonòmica

El Consell de Coordinació Estatal de Podem ha aprovat la designació d'un equip tècnic que assumirà la direcció del partit a les Illes Balears i la funció principal del qual serà realitzar els processos necessaris per a la preparació d'una Assemblea Ciutadana Autonòmica de la qual sorgirà, després d'un procés d'escolta i de participació ciutadana, un nou full de ruta polític del partit, així com l'elecció democràtica d'una nova direcció.

L'equip tècnic, coordinat per la regidora del partit a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, comptarà amb representants de totes les illes i, en paraules de l'excoordinadora del partit a les Balears, Antònia Jover, «compleix les normes internes de paritat i està compost per representants amb una destacada trajectòria progressista, feminista i de defensa dels drets socials». L'organisme col·legiat serà l'encarregat d'impulsar el «procés d'enfortiment organitzatiu» del partit a les Illes que culminarà amb una Conferència Política Estatal al novembre i l'organització d'una Assemblea Ciutadana Autonòmica.

Aquest organisme quedarà conformat per Lucía Muñoz com a coordinadora i responsable de Finances, Iván Sevillano com a responsable d'Organització, Marilena Tugores a Estratègia i Anàlisi Polític, José Antonio Sarriá com a responsable de Cercles i Participació, Jesús Jurado com a encarregat de l'àrea de Societat Civil, Cristina Gómez a Comunicació, Amadeu Benadet com a responsable de Programa, Fernando Gómez com a encarregat de l'àrea d'Acció Institucional i Angie Rosselló a l'àrea de Feminismes i LGTBI.

Podem, en un butlletí enviat a la militància, ha volgut enviar «un missatge de compromís, unitat i esperança». «Afrontam aquesta nova etapa de reconstrucció com una oportunitat de reforçar-nos organitzativament i políticament, d'entaular un procés d'escolta amb la militància i les bases del partit», han explicat.

El butlletí, signat per Jover, també recull els motius de la decisió de dimitir «per no haver sabut transmetre la il·lusió i l'esperança que necessitava la ciutadania» i ha defensat el desenvolupament d'un «programa col·lectiu necessari per a la igualtat real de la gent de les nostres illes, com ara l'accés a l'habitatge o el transport públic gratuït, mesures necessàries perquè totes i tots tenguem les mateixes oportunitats i poder viure vides dignes i felices».