Més per Menorca proposa un «pla de xoc» contra l’habitatge buit

Dimarts, 3 d’octubre, el ple del Parlament haurà de debatre i votar la moció sobre habitatge de Més per Menorca. Els punts més destacats d’aquesta iniciativa són «un pla de xoc contra l’habitatge buit amb mesures concretes que es poden posar en marxa des de demà mateix», han apuntat.

Una de les mesures més destacades d’aquest pla de xoc proposat per Més per Menorca és la posada en marxa d’un programa de lloguer segur per a onar seguretat als propietaris que destinen els seus pisos i cases a lloguer residencial (i no a lloguer vacacional) o la creació d’una deducció fiscal, fins a un determinat llindar, per a aquells propietaris que posin els seus habitatges al mercat residencial.

A més, es recullen propostes com ara l’elaboració i aprovació d’un pla estratègic de polítiques d’habitatge, la publicació les dades relatives al sòl urbà vacant, o la creació d’un observatori d’habitatge per disposar de dades reals i actualitzades sobre la realitat del mercat d’habitatge de les Illes Balears. Aquestes mesures les va prometre la consellera d’habitatge ara fa dues setmanes, durant la interpel·lació sobre habitatge que li varen formular els menorquinistes, per la qual cosa es presumeix que tendran el suport del PP.

Per altra banda, la moció dels menorquinistes també inclou mesures previstes a la Llei d’Habitatge de les Illes Balears que el Govern encara no ha desenvolupat, com ara la posada en marxa del registre d’habitatges protegits o la posada en marxa del registre d’habitatges desocupats. Finalment, la iniciativa de Més per Menorca també fa referència a diferents promocions d’habitatge de protecció oficial a Menorca que l’IBAVI té actualment en tramitació, amb l’objectiu d’agilitzar-ne els tràmits i la construcció.

En paraules del portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, «venim aquí a guanyar-nos el sou que ens paguen els ciutadans, vetllant pels seus interessos i controlant el Govern perquè realment faci coses concretes per a posar a favor de la ciutadania l’habitatge buit: menys vendre fum, i més mesures concretes». «Reptam el PP que es comprometi amb aquests punts per a després poder fer-ne el control parlamentari», ha afegit el diputat menorquinista.