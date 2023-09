L'extrema dreta presenta una moció per a declarar Palma ciutat taurina

L'extrema dreta continua amb la croada contra els drets, ara els dels animals. L'agrupació VOX a Cort presentarà una moció aquest dijous per a declarar Palma ciutat taurina. Cal recordar que des de 2015, i gràcies a les firmes que varen recollir els animalistes, Palma és 'Ciutat antitaurina contrària al maltractament animal'.

La proposició de VOX

L'extrema dreta pretén «declarar els espectacles taurins que des de fa segles se celebren a la nostra ciutat com a part integrada del Patrimoni Cultural Immaterial de la ciutat de Palma, prenent totes les mesures legals per a defensar la integritat i el respecte a la tauromàquia ja que és un fet social, històric i jurídic de tots els ciutadans»; instar el Govern a complir el més aviat possible el punt 41 de l'acord conjunt de PP i VOX al Govern per a modificar la Llei 9/2017, de 3 de agost, «que impedeix l'accés de menors d'edat a esdeveniments taurins»; derogar l'acord municipal aprovat al ple del 30 de juliol de 2015 on es declara Palma com a municipi antitaurí; i declarar Palma com a ciutat taurina.

Palma, una ciutat antitaurina des del 2015

L’Ajuntament de Palma va declarar al 2015 la ciutat antitaurina. La decisió va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Som Palma i MÉS, i els vots en contra de PP i Ciutadans. Ho varen fer arran de la campanya Mallorca Sense Sang.