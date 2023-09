MÉS per Mallorca assenyala que el PP «se sent còmode defensant la protecció d'un monument feixista»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha assenyalat que «ha quedat demostrat que el Partit Popular se sent còmode defensant la protecció d'un monument feixista», en referència al monòlit de la Feixina.

Així s'ha expressat l'ecosobiranista aquest dimarts després de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca que ha proposat executar la sentència judicial que protegeix el monòlit de la Feixina i incloure el monument al llistat de Béns Catalogats.

La proposta ha tirat endavant amb set vots a favor, del PP i VOX, i quatre en contra, de MÉS per Mallorca i el PSIB, que havien demanat aquest dilluns la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia de la Comissió.

En aquest sentit, Alzamora ha assenyalat que des de la seva formació «no hi podem estar d'acord perquè hi ha un recurs d'empara de l'associació Memòria de Mallorca al Tribunal Constitucional que no ha estat contestat».

D'altra banda, ha indicat que la Llei de Memòria Democràtica «preveu que aquells monuments que facin referència al franquisme han de ser catalogats i eliminats». «El PP ha defensat de manera ideològica un monument que té una clara connotació franquista», ha conclòs.