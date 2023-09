El PSIB presentarà mocions als ajuntaments i al Consell de Mallorca «en favor del manteniment del consens lingüístic»

La Federació Socialista de Mallorca (FSM) presentarà mocions als plens de tots els ajuntaments i al Consell de Mallorca «en favor del manteniment del consens lingüístic que ha imperat a les Illes Balears, que consagren l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística de Balears». La Secretària General de la FSM i portaveu del Grup de Consellers Socialistes al Consell, Catalina Cladera, ha defensat el seguit d’iniciatives, «necessàries davant l’atac que suposa el Projecte de llei per a la creació de la 'Oficina de Derechos Lingüísticos' que ha anunciat el grup VOX al Parlament».

«Aquesta proposició de llei col·lideix frontalment amb allò que estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei de Normalització Lingüística, aprovada el 1986 amb consens, i la substitueix per una normativa que suposa, en la pràctica, una esmena a la totalitat de la nostra convivència i pluralitat, atacant precisament els fonaments legals d’aquesta pluralitat i concòrdia», ha remarcat.

Cladera ha presentat aquest conjunt d’iniciatives de rebuig a la Proposició de Llei de VOX, per considerar-la antidemocràtica, i contrària a l’Estatut d’Autonomia, i ho ha fet acompanyada d’una trentena de representants municipals del PSIB de la majoria de municipis de Mallorca. Els socialistes pretenen que tots els ajuntaments i el Consell de Mallorca reaccionin davant «el major atac a la pluralitat lingüística de la nostra illa en els més de 40 anys de democràcia», segons ha dit Cladera.

Per als socialistes es tracta d’una «llei d'imposició lingüística que, d’aprovar-se, crearà una fractura social i que perseguirà aquells que no pensen o no parlen com els seus autors, i amb un règim sancionador anul·lador de les llibertats adreçat als servidors públics. Una llei que forma part d’una estratègia global de l’ultradreta per retallar drets i llibertats i uniformar una societat on no hi caben els que no són ni pensen com ells».

Les mocions del PSIB es presentaran a tots els plens municipals de Mallorca a partir d’aquest mateix mes de setembre, i també aniran al ple del Consell de Mallorca. Es tracta que el Partit Popular hagi de respondre davant d’aquesta iniciativa del seu soci de govern. Cladera ha dit al respecte que «un cop més en matèria de llengua i identitat veiem quin és el preu que tots hem de pagar pel pacte de cadires PP-VOX». La portaveu socialista del Consell ha recordat que «a poc a poc estam veient iniciatives que validen el retrocés del català a Mallorca, amb normatives restrictives a Calvià, a Palma i al mateix Consell, on el el darrer ple el PP va unir els sues vots als de VOX per aprovar una moció per canviar el domini de la pàgina web institucional del .cat vigent al .es».

«El PP de Prohens ha venut la seva ànima a VOX, i es veu arrossegat per aquesta deriva en contra de la nostra llengua», ha afirmat Cladera, qui ha recriminat Llorenç Galmés no haver manifestat el seu parer sobre la qüestió, mentre que precisament el Consell de Mallorca és una de les institucions que manté a membres de VOX dins dels seus òrgans de govern. «Un cop més, en els temes importants, es torna a demostrar la irrellevància del sr. Galmés, l’opinió del qual no té ni pes ni importància dins del seu propi partit», ha destacat Cladera i ha afegit que «el PP s’ha cregut que podria dominar els seus socis d’ultradreta amb quatre accions cosmètiques sobre llengua i identitat, però ara s’han trobat amb una bomba en matèria de Proposició de Llei que ataca el bessó del nostre ordenament; per tant ara és la seva responsabilitat reconduir la situació, perquè ells són responsables del problema».

Cladera ha acabat amb una crida al PP perquè «rebutgi de pla aquesta iniciativa de VOX al Parlament i se sumi al suport majoritari a les mocions socialistes arreu on es presentin».