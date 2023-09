MÉS per Mallorca denuncia que l’'Oficina de Libertad Lingüística' és «el major atac a la llengua catalana en 40 anys»

MÉS per Mallorca denuncia que la Llei per a la creació de l’'Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística' que VOX ha registrat al Parlament és «el major atac a la llengua catalana en 40 anys» i es demana si el Govern del Partit Popular de Marga Prohens permetrà el que consideren una «infàmia». El partit ecosobiranista alerta que la Llei suposa acabar amb la normalització lingüística i amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i manifesta que no permetrà aquest atac a la llengua pròpia i que emprarà totes les eines polítiques, socials i judicials que es tenguin a l’abast.

«La Llei per a la creació de l’'Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística' de VOX és el major atac a la llengua catalana en 40 anys. No permetrem aquest atac a la nostra llengua», ha declarat el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Ens trobaran davant i emprarem totes les eines polítiques, socials i judicials al nostre abast per fer-hi front», ha afegit.

El també coordinador del partit ecosobiranista alerta que la Llei registrada per l'extrema dreta suposa acabar amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i amb la Llei de Normalització Lingüística. «El Govern del Partit Popular de Marga Prohens permetrà aquesta infàmia?», ha denunciat Apesteguia, qui ha afegit que d’aprovar-se la creació de l’Oficina de Libertad Lingüística suposaria anar molt més enllà del que es va atrevir a fer el Govern de José Ramón Bauzá. «Marga Prohens va decidir pactar amb l'extrema dreta anti mallorquina, i ara en veim el preu. Si no rectifica, la Història la jutjarà pitjor que a José Ramón Bauzá perquè haurà estat pitjor que José Ramón Bauzá», ha afirmat Apesteguia.