El Pi considera que el català ha de ser un requisit per a qualsevol plaça de funció pública

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha proposat a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca que els ajuntaments puguin continuar usant els romanents de tresoreria, com es fa d’ençà de la pandèmia, i que es recuperi el requisit del català a l’àmbit sanitari i a garantir aquest requisit a qualsevol plaça de funció pública a Mallorca i a la resta de les Illes Balears.

Tant la representant d’El Pi a la Mesa de l’Assemblea de Batles i Batlesses, Leonor Bosch, com el conseller insular, Antoni Salas, consideren que continuar amb la suspensió de la regla de despesa «és necessari per l’alta inflació d’aquests darrers anys». «Sembla que aquesta suspensió deixarà de ser efectiva a finals de 2024 i els ajuntaments no podran disposar de tots els ingressos que generen i això no ho podem consentir», ha explicat Salas, qui també és batle de Costitx.

«Hi ha recursos econòmics compromesos en obres i contractes de serveis que estan en una revisió de preus a l’alça i comprometen els pressuposts ordinaris, entre altres motius, i per això és necessari que tots els ajuntaments puguin disposar de tots els doblers i ingressos que generen», ha explicat Bosch, qui és batlessa de Banyalbufar.

Per altra banda, Bosch també ha demanat que el català continuï essent un requisit per a qualsevol plaça de funció pública. «Les llengües no han de ser un motiu de confrontació, sinó un motiu d’orgull, de riquesa i multiculturalitat de la qual hem d’estar orgullosos», ha remarcat.

Salas ha afegit que el català «no és un obstacle perquè arribin bons professionals a les Illes, sinó l’alt cost de la vida, la dificultat per trobar habitatge i la falta de complements econòmics per compensar aquestes dificultats».

«Per això, demanam que el Consell de Mallorca demani a l’Estat que es puguin continuar utilitzant els remanents i que el català continuï essent un requisit a qualsevol plaça de funció pública a les Illes Balears», ha conclòs Bosch.