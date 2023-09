MÉS per Palma denuncia les «polítiques antimobilitat» del Partit Popular

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, MÉS per Palma ha volgut denunciar «els retrocessos en matèria de Mobilitat que el Partit Popular està impulsant a l’Ajuntament de Palma». Així, el regidor de la formació Miquel Àngel Contreras ha titllat de greu que dins els 100 primers dies de govern municipal, el Partit Popular «només hagi anunciat polítiques antimobilitat: menys transport públic, menys mobilitat sostenible i més vehicle privat».

Pel que fa al transport públic, segons el regidor, «destaca la retallada de freqüències de l’EMT, amb innombrables queixes dels usuaris, precisament en línies que connecten diversos punts de la ciutat amb equipaments públics i serveis essencials, com la Universitat i l’Hospital de Son Espases». «El transport públic no es pot basar en xifres i rendibilitat, sinó en la seva vocació de servei i de garantir el dret de la ciutadania a la Mobilitat», ha remarcat Contreras.

En la mateixa matèria, el portaveu adjunt de la formació ha afegit que «crida l’atenció la renúncia a projectes que generarien un impacte molt positiu de millora de la mobilitat per a Palma, com el tramvia. Un projecte que ens sortia gratis als palmesans, amb finançament estatal i que executava el Govern, ja previst al Pla General i que donava solució als problemes de saturació constants que pateixen els veïnats i veïnades del litoral de Palma».

A més, MÉS per Palma ha volgut denunciar que el Partit Popular «tan sols està impulsant polítiques en favor del cotxe privat: Al Partit Popular li és absolutament igual la mobilitat sostenible, amb exemples tan evidents com la retirada de carrils bici sense alternativa, amb mesures electoralistes com la supressió del carril Bus-VAO, o amb l’ampliació de la Via de Cintura amb un carril per a cada sentit, amb tot el que això suposa d’impacte negatiu per als barris limítrofs. En definitiva, el pacte PP-VOX vol implantar un model de ciutat colonitzat pels cotxes. Això és irracional, ja que ens allunya de les accions de mobilitat sostenible que s’estan aplicant arreu del món i nega l’emergència climàtica. És una aposta pel caos i la saturació durant els propers quatre anys».

Contreras ha afegit que «els acords signats pel PP i VOX constaten, a més, aquesta línia, amb mesures com la reducció de les tarifes a l’SMAP, que ja s’ha començat a aplicar i que és una crida a l’entrada de cotxes dins la ciutat, amb un clar augment de la contaminació, els renous i els problemes de densitat de trànsit. Però a més ens preocupa especialment la modificació del PMUS recollida en aquests acords per tot el que pot suposar davant aquest tipus de polítiques. Per tant estarem ben vigilants».

Finalment, conclou el regidor Contreras, «ens sembla ja prou simbòlic que dins la mateixa Setmana de la Mobilitat el PP no s’atreveixi a tallar el trànsit ni un sol dia al centre de la ciutat per facilitar al màxim la mobilitat del ciutadà també amb el seu vehicle. Això sí, crida l’atenció que aquest estiu ens demanassin als residents de Palma que quedàssim a ca nostra per deixar circular tranquil·lament els turistes amb els seus cotxes de lloguer».