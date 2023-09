MÉS per Mallorca presenta una PNL per a «assegurar» l’accés a l’habitatge dels treballadors públics

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest dilluns que presentarà una Proposició no de Llei (PNL) per a «assegurar» l’accés a l’habitatge dels treballadors públics de les Balears. En concret, la formació ecosobiranista insta el Govern a destinar els 25,8 milions d’euros de l’expedient de tempteig i retracte dels 88 habitatges de Metrovacesa al Nou Llevant de Palma a l’adquisició o construcció d’habitatges en règim de lloguer social per a personal al servei de la CAIB desplaçat a una altra illa, així com declarar les Illes Balears com a zona tensionada per a poder limitar els preus del lloguer i modificar i incrementar els complements retributius de destinació persones que canvien d’illa.

«A les Illes Balears tenim l’increment de població més alt de tot l’Estat», ha afirmat la portaveu adjunta al Parlament de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, qui ha assegurat que des de 2002 la població s’ha incrementat en un 28% i 260.000 persones més. «Augmentar i dotar els serveis públics és fonamental i malauradament, obstacles com l’accés a l’habitatge, l’alt cost de vida i la insulartiat son entrebancs a l’hora de cobrir places», ha afegit Ramon.

A més, el partit ecosobiranista, insta el Govern a declarar les Illes Balears com a zona tensionada així com ho preveu la llei d’habitatge estatal i poder així regular els preus i a modificar els complements retributius de destinació per així compensar els costos de vida per una banda i el preu de l’habitatge per l’altra equiparant la retribució dels docents amb la del personal sanitari en les places de difícil cobertura.