Demanen la dimissió de la directora insular Marta Febrer per celebrar l'aniversari de la seva filla al Llatzeret de Maó

Més per Menorca considera un «escàndol polític» la informació que s'ha fet pública sobre la festa d'aniversari que va celebrar la directora insular de Projectes Sostenibles i Cooperació, Marta Febrer, a les instal·lacions del Llatzeret de Maó amb més de 60 convidats sense cap petició oficial, cap permís i estant completament prohibides aquesta mena d'activitats en aquest espai públic.

El partit ecosobiranista especifica que Febrer va mobilitzar tot el personal, treballadors i embarcacions del Llatzeret per a la realització d'aquesta festa d'interès personal, amb tot els costos econòmics que això suposa per a la institució pública.

Els menorquinistes qualifiquen aquesta actuació de «molt greu» i que «aquests fets no es poden deixar passar a un càrrec públic». Per aquest motiu, Més per Menorca demana al president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, que cessi de forma imminent Febrer o, en cas contrari, demostrarà «que no només tenia constància dels fets, sinó que a més hi està d'acord».

Per la seva banda, el PSOE Menorca també ha demanat la dimissió de la directora insular Marta Febrer per haver aprofitat el seu càrrec públic al Consell Insular per a celebrar aquesta festa privada d'aniversari. A més, el partit no accepta les explicacions que ha donat Febrer i l'acusa d'haver dit mentides per a justificar-se, defensant que es tractava d'una «prova pilot» per a escoles quan s'ha fet públic el missatge de convidada a la celebració.

Aquesta actuació és «totalment inadmissible i poc transparent per part d'un responsable polític del qual s'espera una conducta exemplar», remarquen. A més, el partit acusa que es tracta d'una falta de respecte a la institució, als recursos públic i a la societat menorquina en general.

El PSOE Menorca també demana que el conseller Simón Gornés, coneixedor d'aquesta situació, doni les explicacions oportunes i, si fos necessari, també hauria de dimitir.