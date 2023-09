Prohens assegura que garantirà els drets lingüístics però no explica com ho farà

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha especificat aquest dimarts si eliminarà el requisit de català per a l'exercici de tota la funció pública, més enllà del sector sanitari, encara que sí que ha assegurat que «garantirà els drets lingüístics de tot el món».

Així ha contestat la líder de l'Executiu, després de ser demanada sobre aquest assumpte pel portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, al ple del Parlament.

Apesteguia ha apuntat que amb l'eliminació del requisit «s'elimina el dret a ser atès en qualsevol de les dues llengües» i ha recriminat que sempre s'opta per eliminar «el dret dels catalanoparlants» i ha ressaltat que aquesta mesura «no era al programa electoral del PP», de manera que, Prohens «ha rendit el PP als interessos de VOX» ja que «al PP abans no li molestava aquesta qüestió».

Per part seva, la presidenta no ha aclarit com garantirà els drets lingüístics dels catalanoparlants en un sector com la Sanitat que aplega el 66% dels casos de discriminació per raó de llengua que es produeixen a l'Administració pública. Prohens només ha indicat que a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics s'oferiran cursos de català als quals el personal sanitari es podrà apuntar voluntàriament.