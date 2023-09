L'extrema dreta impedeix que el Parlament llegeixi una declaració institucional per a condemnar el comportament masclista de Rubiales

El Parlament no ha pogut llegir una declaració institucional -que ha hagut de quedat en manifest- per a rebutjar les actituds masclistes de l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, en no comptar amb la unanimitat dels partits polítics presents a la cambra autonòmica, atès que VOX s'hi ha negat.

L'extrema dreta va convocar els mitjans per a llegir un «text alternatiu» on asseguren que la Llei del Sí és Sí ha ocasionat problemes a les dones. No obstant això, aquest dilluns va anul·lar la convocatòria.

Així, finalment, tots els grups parlamentaris, menys VOX, s'han unit aquest dimarts en la lectura del manifest de condemna a Rubiales i de suport a la Selecció Espanyola Femenina de Futbol.

La primera a iniciar la lectura ha estat l'única diputada autonòmica electa d'Unides Podem, Cristina Gómez, que ha esmentat que el Parlament se suma a la felicitació de les jugadores de futbol després de guanyar «de manera històrica» la Copa Mundial de Futbol Femení.

Amb tot, ha condemnat que aquesta victòria s'hagi vist «tacada pel comportament i abús de Rubiales, que en plena posició de domini va fer una besada a la jugadora Jennifer Hermoso, amb una actitud reprovable i abusiva». A més, ha recordat «el comportament impropi del càrrec que representava, quan va fer gestos sexistes».

«Amb la finalitat de defensar els valors de respecte i igualtat que caracteritzen la nostra comunitat, i com a institució compromesa amb la igualtat de gènere i l'esport, volem expressar la nostra més enèrgica condemna cap a les actuacions de Rubiales durant el Mundial», ha finalitzat.

La següent a continuar amb la lectura conjunta del manifest ha estat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, qui ha titllat d'«inacceptable que s'hagi permès la discriminació i el tracte desigual cap a les jugadores de la Selecció». «Aquests fets són una mostra més de la discriminació i masclisme que encara perviu a la nostra societat i al món de l'esport, i que el moviment feminista fa anys que denuncia», ha censurat.

Per això, el Parlament ha volgut mostrar el seu suport al moviment feminista i a totes les persones que lluiten per la igualtat a l'esport i al món en general.

De la mateixa manera, s'ha referit a la «valentia» de les jugadores mallorquines Cata Coll i Mariona Caldentey, «que són una mostra d'orgull d'aquestes Illes».

Per part seva, la diputada del PSIB Pilar Costa ha aplaudit l'exemple de totes les jugadores que s'han posat al costat de la seva companya, rebutjant l'abús masclista de Rubiales i convidant totes les dones a «no mirar cap altre costat».

A més, ha esmentat, juntament amb la del PP Marga Durán, que els grups parlamentaris signants acorden mantenir-se al costat de les esportistes de l'illa i treballar per una societat més igualitària i justa; expressar una «profunda preocupació i rebuig» pel comportament de Rubiales i condemnar «de manera enèrgica» l'actuació «prepotent» de l'expresident de la RFEF, reiterant la negativa a dimitir o sense demanar perdó per l'incident.

D'altra banda, ha continuat Durán, la càmera es compromet també a reafirmar el compromís en la lluita contra la violència masclista i la promoció de la igualtat de gènere, i constatar la necessària actualització de la normativa que permet actuar amb rapidesa per a apartar les persones que actuïn així.