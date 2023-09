L'expresidenta del Consell de Mallorca condemna que PP i Vox ataquin la feina de control de l'oposició

La portaveu del PSIB i expresidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha titllat d'«imposició» la maniobra de l'equip de govern insular perquè no els ha permès presentar una moció per condemnar les actuacions de Luis Rubiales.

Cladera ha explicat que la seva formació va presentar una declaració institucional per condemnar les actuacions del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), però aquesta declaració no va tirar endavant perquè les declaracions institucionals les han de signar tots els grups polítics i VOX no va donar el seu vis-i-plau.

Davant això, l'equip de Cladera va preparar una moció amb la mateixa temàtica, que van signar PP, Pi i MÉS. De nou, tots els grups menys VOX. La portaveu ha lamentat que la moció finalment no es podrà dur a ple «perquè l'equip de govern (PP-VOX) a la Junta de Portaveus s'ha negat a portar-la i els altres grups ja tenen mocions pròpies que duen a ple».

El PSIB-PSOE ha dit que tan sols pot presentar tres mocions per ple i, per incloure la moció de Rubiales, «havia de llevar una de les tres mocions que ja tenen preparades», ha explicat Cladera, qui ha criticat que PP i VOX presenten mocions «per fer ressò de la seva forma de governar, donar-se impuls i atacar a l'oposició, i això fa que es perdi el sentit a la part de control dels plens del Consell de Mallorca».

Per contra, el PP ha acusat el PSIB-PSOE, El PI i Més per Mallorca de «mentir» amb la declaració institucional sobre el cas Rubiales. La portaveu del partit, Núria Riera, ha explicat que «han decidit voluntàriament retirar aquesta moció -que s’havia presentat de forma conjunta per tots en contra de les actituds de Rubiales- quan han comprovat que s’havien excedit en el nombre de mocions que podien presentar a un plenari. Han decidit ells mateixos, voluntàriament, retirar aquesta moció, i no cap altre de les mocions que han presentat, quan el secretari els ha informat a la junta de portaveus que s’excedien; un nombre que vull recordar que marca el reglament. No ha estat una imposició nostra. El que ha quedat demostrat és que volien prioritzar altres temes.»