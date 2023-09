El PSIB demana al PP que garanteixi la continuïtat de la gratuïtat del transport públic i en millori l'oferta

El Consell de Ministres espanyol ha aprovat aquest dilluns el finançament de la gratuïtat del transport públic.

Segons ha considerat el diputat socialista al Congrés, Pepe Mercadal, aquest pagament «confirma el compromís del Govern d'Espanya i Pedro Sánchez amb les Balears, però també la capacitat de reivindicació, diàleg i d'arribar a acords en benefici de la ciutadania de la nostra comunitat autònoma de Francina Armengol, presidenta que va aconseguir aquesta importantíssima mesura per Balears».

Mercadal ha aprofitat per demanar l'equip de govern de Jaime Martínez «que deixin de fer oposició al Govern d'Espanya amb falsedats i es posin a fer feina per garantir la continuïtat de la gratuïtat del transport públic i millorar-ne l'oferta per a la ciutadania».

Per acabar, ha insistit a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que es comprometi amb la continuïtat del transport públic a les Balears «més enllà del 31 de desembre, al contrari del que està fent el president del PP de Formentera o la seva consellera, Marta Vidal».