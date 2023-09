EUIB implanta un protocol de prevenció i actuació davant casos d'assetjament sexual

Esquerra Unida de les Balears (EUIB) ha aprovat implantar un protocol de compromís de l'organització en la prevenció i actuació davant possibles casos d'assetjament sexual o per raó de sexe.

Segons han indicat en un comunicat aquest divendres, el protocol s'ha aprovat en la reunió realitzada per l'Àrea de la Dona de EUIB aquest dijous.

Des de la formació han explicat que arran de «l'impuls feminista viscut en les darreres setmanes, sobretot gràcies a la victòria dins i fora del camp per part de la selecció espanyola de futbol», des de l'Àrea de la Dona de EUIB s'ha volgut aprofitar l'oportunitat «per a actualitzar protocols i fer passos endavant a favor de la igualtat de drets i oportunitats, entre homes i dones, dins de l'organització».

Així, amb aquest protocol, EUIB ha manifestat la seva «tolerància zero» davant la concurrència en tota la seva organització de conductes constitutives d'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe.

Així mateix, han volgut subratllar el seu «compromís amb la prevenció i l'actuació davant l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en qualsevol de les seves manifestacions». Així, informaran de la seva aplicació a tota l'organització, siguin afiliats o simpatitzants propis o procedents altres organitzacions, incloses les persones que, sense ser afiliades o militants, presten serveis o col·laboren amb l'organització.

Igualment, EUIB ha destacat la seva voluntat de «donar a conèixer l'existència del present protocol». A més, l'obligació d'observar el que disposa aquest protocol es farà constar en els acords signats per aquesta organització.

També han explicat que quan la persona presumptament assetjadora quedàs fora del poder d'acció de l'organització i, per tant, EUIB no pugui aplicar el procediment íntegrament, es dirigirà a l'ens competent perquè adopti les mesures oportunes i, si escau, sancioni la persona responsable, advertint-li que, si no ho fa, la relació, acord o coalició que uneix les dues organitzacions es podrà extingir.

Així doncs, el protocol serà aplicable a les situacions d'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe que es produeixen durant l'activitat de l'organització, en relació amb ella o com a resultat d'aquesta, inclosa qualsevol activitat voluntària o puntual.

En aquesta línia, EUIB ha presentat i aprovat aquest protocol en compliment amb allò que exigeixen els articles 46.2 i 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l'RD 901/2020 de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i l'article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

En efecte, la formació ha manifestat la seva «voluntat expressa» d'adoptar una «actitud proactiva» tant en la prevenció de l'assetjament, sensibilització i informació de comportaments no tolerats per l'organització, com en la difusió de bones pràctiques i implantació de totes les mesures que siguin necessàries per a gestionar les queixes i denúncies que a aquest respecte es puguin plantejar, així com per a resoldre-les segons sigui procedent en cada cas.