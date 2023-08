MÉS per Mallorca: acusa el Govern de «carregar la gratuïtat 0-3 sobre les espatlles dels ajuntaments»

La diputada de MÉS per Mallorca al Parlament Maria Ramon ha acusat el Govern de «carregar l'anunci de la gratuïtat 0-3 sobre les espatlles dels ajuntaments».

MÉS per Mallorca ha destacat que, després d'una reunió amb tots els batles de la formació ecosobiranista, Ramon ha recordat que la seva formació «va ser crítica amb la forma en què es va aprovar l'anterior Decret llei, malgrat que els ecosobiranistes han estat els màxims defensors i impulsors de la gratuïtat en aquesta fase educativa».

Així, la diputada ha indicat que els 4.500 euros que el Govern assegura per plaça són «insuficients» i que «queda un 30 per cent del cost que haurà de ser carregat damunt de les espatlles dels ajuntaments o de les famílies».

«No es tracta de fer un anunci, sinó d'implementar-lo correctament, durant tota la jornada i assumint tot el cost», ha declarat Ramon.

En aquesta línia, des del partit han assegurat que «passant d'un curs a tres sense solucionar l'infrafinançament de la mesura, aquest sobrecost ara es triplicarà», i que a més els ajuntaments «hauran d'avançar la quantitat, causant un perjudici important i una inseguretat jurídica, especialment en els municipis més petits».

D'altra banda, Ramon ha apostat per «prioritzar la xarxa pública per a estendre-la i poder assegurar la universalitat d'aquesta etapa». A més, ha assenyalat que es necessita «un impuls al finançament de 0-3 i que sigui el Govern qui assumeixi aquesta competència, per a arribar a totes parts i a tothom».

«Que sigui aquesta institució qui faci efectiva la gratuïtat i les inversions necessàries per a ampliar les infraestructures que la facin universal», ha conclòs la diputada.