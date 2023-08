Més per Menorca: «Quan el PP toca poder, la primera víctima sempre n'és la llengua»

La decisió del Govern del Partit Popular a les Illes Balears d'eliminar el requisit del català perquè els professionals sanitaris puguin accedir a una plaça, no ha provocat sorpreses dins l'òrbita de Més per Menorca, ja que, com afirma Josep Juaneda, portaveu dels menorquinistes al Consell Insular, «quan el PP toca poder, la primera víctima sempre n'és la llengua, és la seva obsessió».

Tot i no suposar cap gir de guió inesperat, els menorquinistes han volgut mostrar el seu frontal rebuig a aquesta decisió que, com diu el diputat Josep Castells, portaveu de Més per Menorca al Parlament, «no està sustentada en cap informe tècnic que avali que amb aquesta acció es posarà solució a la manca de personal. El que cerquen és convertir la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en una llengua de segona divisió».

Des de Més per Menorca remarquen que el fet que les Illes Balears no siguin una destinació atractiva per al personal sanitari, fet que afecta al mateix desenvolupament del servei, no és degut al requisit de tenir una titulació bàsica de català, sinó a les dificultats que es troben les persones per mantenir un nivell de vida digne a l'arxipèlag. Els menorquinistes apunten a l'encariment dels preus i, sobretot, a la falta d'habitatge assequible.

Més per Menorca també recorda que eliminar el requisit del català a la Sanitat vulnera l'Estatut de les Illes Balears i exigeix al PP que cessi en la seva croada contra la llengua pròpia. A més, des del partit menorquinista demanen al nou Govern que treballi per posar solucions reals a la manca d'efectius en la sanitat pública, i no emprin els serveis públics per «esbombar consignes partidistes».