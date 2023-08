El PSIB remarca que el requisit de català a la Sanitat «mai ha estat un problema per a contractar professionals»

El PSIB-PSOE ha criticat l’aprovació del decret llei de mesures urgents en Educació i Sanitat que, entre altres mesures, inclou l’eliminació del català com a requisit a la Sanitat pública.

La diputada del Grup Parlamentari Socialista Patricia Gómez ha assegurat que el català «mai ha estat un problema per a contractar professionals sanitaris en aquesta comunitat autònoma i s’ha de pensar en els drets dels ciutadans i dels usuaris perquè es puguin adreçar a l’administració pública en una de les dues llengües cooficials».

Per a Gómez, «no deixa de sorprendre la forma de fer del Govern, ja que la mateixa consellera de Salut va reconèixer que el català no era un impediment perquè venguessin professionals a les Illes, donat que la llei permet eximir del requisit a les categories deficitàries», per la qual cosa «fomentar l’ús del català a les administracions públiques enriqueix la comunicació i en l’àmbit de la salut, és en si mateix, terapèutic».

En relació amb la manca de determinats professionals sanitaris, Gómez ha valorat positivament que a la fi el Govern reconegui que existeixen places de difícil cobertura, «tal com vam preveure des de l’anterior Executiu a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera i a les categories professionals que són difícils de cobrir».

En aquest sentit, la diputada ha recordat com «la creació d’aquestes places, aprovades al pressupost del 2023, mai han estat reconegudes pel PP fins avui», mentre que també ha destacat que «haurem de veure com es materialitzaran les noves places creades pel Govern actual i si han estat pactades amb els sindicats a les meses oportunes o si és una decisió unilateral com ens té acostumats el PP».

En qualsevol cas, Gómez ha recordat que els doblers «mai han suposat una limitació per a contractar professionals, perquè el fet que manquin determinades especialitats a tot l’Estat és el que limita la possibilitat de contractar en determinats moments».

El més important per a tenir metges, segons Gómez, és «garantir la formació de més especialistes, per la qual cosa hem fet molta feina els darrers anys, doblant el nombre de metges especialistes en formació perquè d’aquí a pocs anys pugui haver-hi metges suficients».

Una altra necessitat per a comptar amb més professionals sanitaris és «tenir condicions retributives atractives per als professionals que ja fan feina», per la qual cosa la del PSIB ha recordat que «vam crear les places de difícil cobertura i vam aprovar el preu per hora de guàrdia més elevat de tot l’Estat espanyol».

Finalment, Gómez ha destacat també la importància de continuar amb el Pla d’Atenció Primària. «Estarem vigilants perquè el nivell assistencial tengui el protagonisme que es mereix i que els metges i altres categories deficitàries tenguin projectes que resultin atractius per poder fer feina a les nostres illes, impulsant la recerca i la formació».